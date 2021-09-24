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「愛的GOOD力」助社福團體　度過疫情募款嚴冬

▲頂新和德文教基金會持續透過「疫情相挺‧愛的GOOD力」專案，累計至今共協助超過50家社福團體，捐贈金額逾5千萬元，盼助社會一臂之力。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

每天來到肯納園是孩子們最開心的事，除了可以和同學一起學習、打鼓，還有練習職業技能像是包豆、商品蓋印，以及鳳梨酥包裝等，都讓孩子們覺得相當充實。肯納園生小如一面忙著手邊工作，臉上滿是成就感的告訴我們，每一天最期待的事情就是來到這裡和老師及同學們一起學習。

▲▼「愛的GOOD力」助社福團體　度過疫情募款嚴冬 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲肯納園孩子細心認真學習包豆。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

肯納自閉症基金會執行長張素媚提到，「今年七月份的時候訂單產量大概是去年的一半以下，到了八月份差不多是三分之一，而像現在九月份因為之前稍微趨緩，所以狀況有稍稍和緩了一些。而頂新和德文教基金會這邊也給了我們很多幫助，像去年他們就對我們的產品協助與贊助推廣活動。另外從上一次開始「愛的GOOD力」也給我們很大的宣傳，讓我們有機會可以對外，讓更多人可以看見我們的產品。」頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡補充表示，頂新和德文教基金會魏應充創辦人，透過不同方式持續幫助社福團體。自去年逐漸累積到今年，共協助超過50家以上社福團體，捐贈金額累計超過5千萬以上，主要是希望能起到拋磚引玉的作用。

▲▼「愛的GOOD力」助社福團體　度過疫情募款嚴冬 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，希望能拋磚引玉幫助更多社福團體。

頂新和德文教基金會除了幫助社福團體，對於弱勢族群的關懷協助也不遺餘力。成立於2015年的小草書屋，陪伴生活在低收入、單親以及隔代教養、毒品犯罪等脆弱家庭青少年，給予課業學習還有職能訓練，像是成立職研烘焙班，幫助孩子能夠挖掘出更多自己的興趣和專長。今年八年級的阿俊說，「在小草書屋收穫最多就是職能訓練。像我很想學餐飲，在這裡提供了這樣的學習，讓我可以學到很多關於餐飲和烘焙的知識，每一次都很期待上課，筆記本也總是記錄的滿滿。」另一名是今年九年級的阿成則是告訴我們，「來到這裡收穫最多就是友誼和友情，可以和同學們聊天彼此分享，還有一起討論學校生活的點點滴滴，每天都過得更充實開心。」

▲▼「愛的GOOD力」助社福團體　度過疫情募款嚴冬 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲孩子們放學後開心回到小草書屋。

小草書屋創辦人林峻丞提到，「我們當時打算要成立這個烘焙坊，在成立烘焙坊的時候第一個是我們沒有技術，那時也沒有相關資源。頂新和德文教基金會協助提供我們第一次建置的設備，也幫我們媒合老師，還有後續師資來到這邊幫孩子上課的鐘點費都全面助我們一臂之力。」

▲▼「愛的GOOD力」助社福團體　度過疫情募款嚴冬 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲小草書屋創辦人林峻丞盼助脆弱家庭青少年健康成長。

小草書屋透過禾乃川豆製所推出了各樣嚴選商品，收入也將會用來協助孩子們成長。頂新和德文教基金會拋磚引玉，透過「疫情相挺‧愛的GOOD力」專案，將優質產品上架在網站，民眾可以透過購買公益團體好物來力挺，一起為社會盡一份心力。

疫情相挺‧愛的GOOD力

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