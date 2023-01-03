旅日女棋王謝依旻快閃返台不忘東森之恩　王令麟暖心打氣

▲因疫情而睽違3年難得返台的謝依旻(右2)特別與爸媽一起到東森總部拜會從小看她長大的基金會董事長王令麟，感謝東森長期支持。王令麟則送上東森自然美保養品和鋅C望給謝依旻與家人。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

受疫情影響睽違3年沒回家的台灣之光女棋王謝依旻，今(1/3)2023工作日第一天就特別帶著爸媽一同前往東森集團總部拜會「生命中的貴人」東森慈善基金會董事長王令麟。謝依旻12/26才剛返台，這兩天又要匆匆飛回日本準備1/9的比賽，在短暫的返台行程中仍不忘感謝東森從14歲就開始長期支持她，心意讓王令麟相當感動，勉勵她繼續努力定能創新佳績，持續在國際棋壇上發光發熱。

▲王令麟與謝依旻在東森廣場「點8號」用餐熱絡話家常，謝依旻說自己剛好也非常喜歡吃港點。

從12歲就出發前往日本圍棋界發展，14歲後便隻身征戰日韓，從小就養成獨立性格的謝依旻分享，當她在海外有時看到東森相關的新聞會倍感親切，大讚「從新聞就看得出王叔叔多年來保養的真好都沒什麼變，感覺是平常有在好好運動、養生的人」，而她也對東森持續跨領域多元發展感到非常敬佩，並表示：「王叔叔同時要做很多事業需要花大量心思，一直在前進、接受挑戰，值得我學習」。

謝依旻坦言近幾年成績不若往年理想，但自己仍不放棄，平時除了加強訓練之外，她也因著近幾年AI發展強勢，和很多職業棋士一樣著手研究AI以精進棋藝。當上職業棋士10多年來，她覺得下棋已經不是一兩天的事，所以不會讓自己沉浸在輸贏裡面，反而會積極檢討自己哪裡還可以再改進，她笑稱：「唯有下棋是我一生最堅持、不想放棄的事」。

▲2003年王令麟與謝依旻第一次相見歡。（圖／取自王令麟部落格）





▲2004年謝依旻在日本棋院晉升初段，王令麟特別頒發獎學金鼓勵她。(圖／取自王令麟部落格)

▲2014年棋士謝依旻創下7連霸時回台，特別到東森與王令麟分享榮耀。（圖／資料照片）

王令麟特別招待謝依旻一家人至東森美食廣場「點8號」享用美味的港式點心，讓愛吃美食舒壓的謝依旻格外開心，席間眾人分享疫情以來的點滴，一路看著謝依旻從萌萌小女孩蛻變為成熟女子，讓王令麟感覺時光荏苒，也鼓勵她不要氣餒，持續在圍棋領域努力，定能再創佳績。王令麟還特別準備了東森集團自有品牌的「鋅C望」保健食品及森美妍白茶系列保養品送給謝依旻，滿足女孩最重視的美麗需求也鼓勵她隻身在國外發展要多照顧自己的健康。

▲謝依旻上次訪台拜會王令麟已是2018年疫情前。

謝依旻對於10多年前曾與東森慈善基金會前進偏鄉指導小朋友下棋的經驗印象深刻，她認為小朋友就像海綿一樣，學習能力很強，可惜的是學習因為資源缺乏的關係而容易中斷，有機會的話很樂意可以跟著東森慈善基金會繼續前往部落陪小朋友下棋。

出身於苗栗的謝依旻，是東森慈善、東森文化基金會長期贊助的對象，自5歲就開始學習圍棋，並於12歲毅然決然赴日拜師學習棋藝，18歲取得女流本因坊戰頭銜，成為第一個贏得這項榮譽的非日籍棋士。成為日本職業棋士的謝依旻隸屬日本棋院，現為七段，目前保有女流棋聖、女流本因坊頭銜，職業生涯至今已累計獲得27次頭銜，為日本職業圍棋界中獲得最多次頭銜的女子棋士。