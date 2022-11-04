強吻老闆娘還伸舌頭　餐廳廚師挨告強制猥褻...竟辯「愛護晚輩」

▲謝姓廚師強吻餐廳老闆娘，辯稱只是愛護晚輩的動作，被檢察官起訴強制猥褻。（示意圖，與本案無關／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北謝姓廚師在朋友女兒所經營的餐廳工作，某天老闆娘獨自到店內準備開張營業時，已經坐在店內沙發上的謝，招手要她一起坐下，老闆娘以為謝男只是要關心她，結果謝男竟一把將對方抱住強吻，老闆娘趁隙掙脫後，聯繫其他店員快點來上班，隔天以簡訊委婉開除謝男後提告，台北地檢署調查後，4日依強制猥褻等罪起訴謝男。

據了解，被害的餐廳老闆娘認為謝姓廚師是她父親所介紹，所以平常把謝男當成同父執輩般敬重，而老闆娘日前因為家中私事繁雜，心愁難解，所以事發當天下午，她前往準備開店時，看到謝男招呼她前去同坐，還以為謝男是要以長輩身分安慰她。

沒想到，老闆娘一坐下來，就被謝男緊緊抱住強吻，還把舌頭伸進她的嘴巴裡，老闆娘受到驚嚇，等謝男手臂稍微放鬆的機會掙脫，之後趕緊聯繫餐廳其他員工，叫他們快點來上班，並交代其中1名信任的店員，整晚陪在她身邊直到關店。

隔天，老闆娘發訊息給謝男，委婉告知謝男已經不適合回餐廳工作，謝男道歉並收拾個人物品後離職，檢警偵辦過程中，謝男承認強行舌吻闆娘，但強辯是愛護晚輩的行為，檢察官認為這種接觸已經超乎一般人正常交往關係，依強制猥褻罪嫌起訴謝男。