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保護高齡者行車安全　東港警主動提供反光背心

▲東港警分局林邊分駐所警員翁銘鴻、劉芳雯為長輩安裝反光背心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局林邊分駐所警員翁銘鴻、劉芳雯為長輩安裝反光背心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局有鑑於高齡長者車禍案件增加，且越來越多高齡長者因行動較為不方便，使用電動代步車行動，員警利用各項勤務機會，主動到轄內高齡長者聚集場所發送反光背心，並安裝於電動代步車椅背，保障高齡長者交通安全。

▲東港警分局林邊分駐所警員翁銘鴻、劉芳雯為長輩安裝反光背心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）
林邊分駐所警員翁銘鴻、劉芳雯二員，於日前執行巡邏勤務時，主動到轄內林邊鐵路高架下方公園向在場的高齡長輩們進行交通安全宣導，提醒長輩們不管騎車或走路都要特別注意來車，尤其在夜間更應注意停看聽，保護自己也保護其他用路人的安全。

2員主動提供反光背心給騎乘電動代步車的長輩們，並將反光背心安裝在代步車後方，希望提高夜間的能見度保障行車安全。現場的民眾對於警方主動提供反光背心感到很窩心，紛紛表達感謝。

東港警分局長張世儒表示，屏東縣將進入超高齡社會，扶老比年年攀升，東港警分局除配合縣政府及警察局政策，推動「高齡友善服務專區」外，另協助為轄內電動代步車安裝反光背心，並於派出所提供各項愛心輔具，一同營造幸福「高齡友善城市」，讓長輩也能感受到居住在一個「溫馨、安全、友善」的城鎮，也建立警察親民、愛民與便民的良好形象。

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