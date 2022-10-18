台中敬老月推好康　拿愛心卡合作店家消費享折扣免入會費

▲▼台中市今年舉辦第3年敬老月活動，推出各項好康，長輩們只要拿愛心卡到合作店家消費，可享折扣、免入會費。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府社會局在南屯區豐樂雕塑公園舉辦第3年敬老月活動，除了鼓勵長輩外出健走、闖關運動之外，長輩即日起拿敬老愛心卡到6家國民運動中心及港區運動公園，或是到合作店家消費即可享有商品折扣、入會費減免或是贈送運動好禮等，部分商家同時還參與台中購物節，長輩們消費還可參加抽獎，一舉數得，市府將持續全力打造一座高齡友善的城市。

市長盧秀燕上任後，即恢復老人健保補助，每人每月最高補助826元，長輩持敬老愛心卡搭乘台中捷運、公車、國道客運、計程車，至6家國民運動中心運動，或是到合約診所看醫生，都可以折抵50元費用，今年計程車補助每趟50元更提高到85元，六都最優。

社會局表示，台中市持續佈建社區關懷據點，鼓勵長者走出戶外，參加社區活動，參與長青學苑課程終身學習，希望透過敬老的各項優惠措施，讓長輩更健康、負擔更輕，樂活在台中。

社會局說明，敬老月活動已邁入第3年，今年主題是鼓勵長輩健康動，而且加碼敬老愛心卡優惠，為了吸引長輩外出運動，讓運動融入生活，培養運動習慣，長輩們即日起只要拿愛心卡到全市6家國民運動中心及港區運動公園消費，或是到有張貼銀髮健康友善店家海報的商家購物，即可享有商品或課程折扣、入會費減免等專屬優惠。

目前除了6家國民運動中心外，另有民間健身場所，運動用品店等，部分商家同時配合台中購物節，民眾消費一舉數得。