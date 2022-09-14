新北男打籃球突倒地昏迷　醫師球友CPR+PAD救回一命

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區運動中心有民眾在打籃球時突然昏迷倒地，失去呼吸心跳，同場球友剛好是急診室醫師，立即對他實施CPR並用PAD公眾版自動電擊器電擊，幸運地恢復意識，待救護人員到場，將他送往土城長庚醫院，目前狀況良好住院觀察中。

▲新北男打籃球突然倒地昏迷失去呼吸心跳，醫生球友立即實施CPR+PAD救回他性命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局表示，13日上午11時許，接獲民眾報案，指稱土城區國民運動中心一名40多歲男子在打籃球時突然昏迷倒地無意識，立即派遣救護人員前往救援。到場時發現昏迷男子已經恢復心跳及意識，詢問下才知現場竟有一名醫師。

▼新竹馬偕醫院急診室醫生劉世清實施CPR+PAD救回他性命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時新竹馬偕醫院急診室醫師劉世清跟男子同場打籃球，突然男子倒地不起，他立即對他實施CPR急救，並利用現場運動中心設置的PAD公眾版自動心臟電擊器，電擊2次，沒多久恢復呼吸心跳，消防人員到場時，男子還可張眼揮手，後續送往土城長庚醫院住院，目前恢復狀況良好。

新北市政府消防局局長黃德清表示，本次急救成功案例要歸功於現場球友立即給予CPR及PAD電擊急救，把握黃金救援時間。當患者倒地無呼吸無脈搏時，民眾可立即施予CPR心肺復甦術急救，維持腦部血液灌流，爭取救護車到場施救時間；如患者有心室纖維顫動使用PAD可自行評估心律，判斷電擊矯正異常心律，提高急救成功率，呼籲民眾可至消防局各消防分隊洽詢CPR及AED訓練事宜，在最緊急的時刻才能發揮自救救人的功效。