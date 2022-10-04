南投長輩12月起可刷敬老卡搭計程車　一天可刷4次、最高340元

▲南投縣敬老愛心卡12月1日起可用於搭乘計程車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府將於12月1日起，開放長輩搭乘與縣府合約之台中7大車隊計程車時刷用南投縣敬老愛心卡，並規劃與台中市敬老愛心卡同步，從原訂每天可刷2次，加碼為一天可使用4次、每次85元，當天最高可刷340元，讓長輩及身心障礙者交通運輸更便利、行動更自由。

縣長林明溱今天出席縣議會定期會縣政總質詢，就縣議員史雪燕關心長者使用敬老愛心卡使用權益議題時，做出相關回應。

林明溱表示，縣府對老人及身心障礙者福利非常重視，多年來持續籌措財源推動敬老愛心卡，多年來除將每月補助額度從300元提高到1千元，也經3年積極規劃、溝通，擴大敬老愛心卡使用功能；他感謝立委許淑華對本項議題持續關心與協助，在108年於立法院邀集交通部、衛福部召開協調會議，全力促成此案。

林明溱指出，目前與台中市7大計程車業者達成共識，約有5千多台計程車加入服務，預計自12月1日起實施：只要車身貼有南投縣敬老愛心卡標示的合約計程車，都可刷卡搭乘，且配合台中市敬老愛心卡刷卡機設定，縣府更將刷卡額度大幅加碼一倍，提高為一天可刷4趟、每趟車資最高補助85點（元），當天最高可刷340元，從1000點（元）補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款。

林明溱承諾未來會繼續努力，公開鼓勵徵求南投縣計程車業者加入服務，並爭取可以搭乘台鐵火車，讓老人家減輕負擔、出入更方便。