掉落影片曝光！桃園運動中心天花板秒震塌　學生練球瞬間鳥獸散

記者杜冠霖／綜合報導

今（18）日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。而桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌。而在桃園議員詹江村貼出的影片中可看出，羽球場地原先有不少民眾在運動，天花板掉落瞬間鳥獸散，據了解，一名正在運動男子遭掉落隔音板劃傷，隨後送醫包紮。

根據中央氣象局資料，今台東池上地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

而地震當下，桃園運動中心也傳出災情，五樓大片天花板掉落，畫面驚險，詹江村表示，鄭文燦應出來說清楚，為什麼桃園三級地震，才剛剛剛完工啟用的運動中心就通不過老天爺的驗收，而所有的裝潢跟吊飾，或者吊燈，都必須符合相當的耐震度，尤其是公共場合。

對於體育中心天花板掉落，市長鄭文燦下午到場關切，並表示，場地還在保固期，也指示體育局長莊佳佳、新工處請廠商維修，並尋求專家意見，輕鋼架要如何設計才不會再次發生意外，完工後確定場館安全無虞再重新開放。

據《聯合報》報導，綜合規劃科長廖維敏指出，運動中心建築結構沒有問題，目前研判是乘載消音板的輕鋼架不穩所致，會盡快修繕完畢。