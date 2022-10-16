「守護安全就是現在」　邀TED百萬講者蔡宗翰演講





▲台東縣消防局舉辦短講直播活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣消防局於16日下午3點透過短講直播活動-「守護安全就是現在」-立即購置住警器，居家防火有保庇，邀請TED百萬講者蔡宗翰(現職高雄市政府消防局火災預防科股長)進行演講及配合抽獎活動，藉由喚醒民眾防災意識，進而自主購置住警器。



台東縣消防局表示，此次短講分享分為3大部分(重新認識火災、破解火場迷失及防火5大策略)，在TED百萬講者蔡宗翰與主持人活潑互動下，了解大部分火場罹難者都是因為「發現火災太晚」及「初期應變錯誤」，所以要透過安裝「住警器」配合正確的「火場逃生知識」才能讓您活著離開火場。



另外，財團法人富邦慈善基金會也特地響應贊助此次公益活動，富邦慈善基金會台東支社社長張雪芬特蒞臨直播現場與線上民眾互動，活動轉場播放由消局消防人員精心製作演出宣導片-消郎瞳鈴眼後，進入節目重頭戲抽獎活動介紹，摸彩獎品十分豐富。相關直播內容趕快手刀追蹤台東縣消防局臉書粉絲專業。網站連結

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入秋之際天氣不穩定，台東縣消防局會持續守護大家的安全，透過辦理此次直播活動真心希望喚醒全國民眾自主防災意識，並在摸彩活動期間購置住警器，讓自己居家安全有保障。