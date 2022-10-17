寶華山慈惠堂捐助照明設備　義消受贈表示感謝肯定

▲寶華山慈惠堂捐助照明設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野鄉寶華山慈惠堂，特地捐助予關山義消分隊一批手持式強光探照燈。受贈的關山義消分隊表示，在出勤時無論是編制的消防員或是義消就是一支救災團隊不分彼此，感謝社會各界對打火兄弟的努力給予鼓勵，實質捐贈需要器材幫助出任務。



寶華山慈惠堂主委徐建東指出，舉凡火災、車禍或各式的消防出勤，打火兄弟總是義無反顧投入只為能即時完成任務減少損害令人感佩。徐建東說，在917、918強震發生造成縱谷地區出現災情，在經過討論之後決定捐助照明設備提供給消防人員出任務搶救使用。





徐建東指出，這次購買的強光探照燈非常具有實用性，功能包括有遠距離照明、聚光、散光、閃光警示燈、側燈、行動電源等，尤其還具備紅黃藍3色光片可以轉換，若是在大霧的天氣、戶外活動或是考慮穿透性時能夠替換使用。



受贈的關山義消分隊長周福安表示，非常感謝「寶華山慈惠堂」對消防工作的重視與支持，照明設備對夜間救援的進行相當重要，尤其保障救援的消防人員和被救援者都是不可或缺的「利器」。此次的強光探照燈將提供關山每位義消使用，周福安也代表消防局長管建興致贈慈惠堂感謝狀。