　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睡不著怎麼辦？營養師：白天曬太陽＋補充「好入睡營養素」

▲上班族,工作,睡眠,失眠,睡眠障礙。（圖／視覺中國）

▲睡眠品質不好嗎？營養師建議，可以從「3大方向」進行調整。（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

「明明累得半死，但是躺在床上就是睡不著」這是不少人的困擾，而睡眠品質不好，也會影響到精神、體力和心情等等，到底要怎麼解決這個困擾？嫚嫚 營養師在粉專分享，可以從「3大方向」進行調整，讓自己睡得好，心情也會更美麗！

嫚嫚指出，「3大方向」包括「睡眠環境」、「生活習慣」、「營養補充」，在「睡眠環境」部分，除了調整到舒適的溫度、濕度，建議可以維持昏暗的環境；另外，在「生活習慣」部分，白天可以讓自己曬點太陽，睡前洗溫熱水澡或泡腳；而「營養補充」部分，平時可以多吃乳製品、豆製品等含有色胺酸的食物，以及注意補充幫助入睡的營養素，像是芝⿇素 、GABA、鎂、鋅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嫚嫚進一步說明，「芝麻素」能夠幫助調整體質、「GABA」有助於調節生理機能、「鎂」有助於幫助入睡，以及身體正常代謝，「鋅」則是有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝，促進新陳代謝，補充好入睡營養素，能讓心情穩定下來，更好入睡。

嫚嫚表示，不好入睡的族群越來越多，大約有1/5國人都有類似的困擾，除了會因為無法好好休息，而出現精神、體力不佳等健康小狀況，心情的健康也同樣會受到影響，容易不穩定，提不起勁，或對所有事情都興趣缺缺，長期下來的影響可能會越來越嚴重，干擾正常的生活。

怎麼吃都不怕牙齒敏感➤牙醫師推薦「舒酸定抗敏牙膏」8入組原價$1498 限時↘$611

全球唯一台灣首賣➤「花月嵐拉麵禮盒組」一包不到80元！8入組原價$796 限時↘$596

買一次全家用一年➤柔韌細緻「春風衛生紙」一包只要$14！72包原價$1290 限時↘$1060

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳
小改款Nissan Kicks正式發表！2款售價曝　外觀引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本通過BNT「BA.5次世代疫苗」！衛福部長曝國內審查進度

太魯閣峽谷音樂節10／22日熱鬧登場　交通管制提供接駁車

下半年吸睛雙展演！FUTURE VISION LAB＋聲徜音樂節「沉浸式體驗」展覽迷必衝

5款新冠疫苗保密期限曝光！莫德納「不同意解密」　衛福部長說原因

睡不著怎麼辦？營養師：白天曬太陽＋補充「好入睡營養素」

開國門小三通卻沒消息「政治凌駕專業」　交長：站觀光立場應開放

長榮開航米蘭、慕尼黑！搭機爽吃「米其林料理」　再品專屬調酒

打不開好難受！IG爆出「閃退災情」可能原因曝　網試1招已有解

國慶光雕場次看這裡！總統府變身寶島戲院　「甘露水」也壓軸登場

正宮一提告「小三氣得急反告」　誤會她了？律師揭背後用意

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

日本通過BNT「BA.5次世代疫苗」！衛福部長曝國內審查進度

太魯閣峽谷音樂節10／22日熱鬧登場　交通管制提供接駁車

下半年吸睛雙展演！FUTURE VISION LAB＋聲徜音樂節「沉浸式體驗」展覽迷必衝

5款新冠疫苗保密期限曝光！莫德納「不同意解密」　衛福部長說原因

睡不著怎麼辦？營養師：白天曬太陽＋補充「好入睡營養素」

開國門小三通卻沒消息「政治凌駕專業」　交長：站觀光立場應開放

長榮開航米蘭、慕尼黑！搭機爽吃「米其林料理」　再品專屬調酒

打不開好難受！IG爆出「閃退災情」可能原因曝　網試1招已有解

國慶光雕場次看這裡！總統府變身寶島戲院　「甘露水」也壓軸登場

正宮一提告「小三氣得急反告」　誤會她了？律師揭背後用意

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

iOS 16才有！新功能「嘿Siri、關閉手機」他驚喜：不用按的了

生活熱門新聞

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

女主管約過夜「要不要換女友」　1舉動讓他傻眼

4縣市大雨！明加劇防豪雨　最低溫16℃時間曝

「寒露」要來了！4生肖財運、桃花旺爆

即／3縣市大雨特報！東北風挾雨彈連炸5天

國慶禮賓服裝「2大特色」被狂轟！網戰翻

雨彈升級！4縣市豪大雨特報

看朋友嗨…這3孤僻星座「愛一個人躲角落」！

明起連4天雨彈更猛！冷空氣增強

虎航推「日韓泰機票1010元起」　上午10時開始搶票

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

起底登山女神金主！正宮友曝「170萬是老婆的錢」

18歲以上都能打！次世代疫苗「6大QA一次看」

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

更多熱門

相關新聞

提神防掉髮！營養師教正確攝取B群

提神防掉髮！營養師教正確攝取B群

大多數人對於維生素B群的印象就是「提神」，不少上班族平時都有吃B群的習慣，但其實B群包含的維生素B有很多種，功效也大不相同，有些可幫助保持精神活力，有些卻可以放睡前吃！知名營養師高敏敏就分享8種維生素B的個別功效，並推薦適合攝取的食物，教你正確攝取B群，吃對就能提神、抗老、防白髮還能促進代謝。

難怪瘦不了！營養師曝8個發胖壞習慣

難怪瘦不了！營養師曝8個發胖壞習慣

銀髮族糖友必看！　控糖鐵三角

銀髮族糖友必看！　控糖鐵三角

台南「銀髮健身俱樂部」開幕

台南「銀髮健身俱樂部」開幕

營養師曝90歲張忠謀「養生6秘訣」

營養師曝90歲張忠謀「養生6秘訣」

關鍵字：

睡眠失眠營養師健康睡眠障礙新陳代謝營養素

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面