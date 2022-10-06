睡不著怎麼辦？營養師：白天曬太陽＋補充「好入睡營養素」

▲睡眠品質不好嗎？營養師建議，可以從「3大方向」進行調整。（示意圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

「明明累得半死，但是躺在床上就是睡不著」這是不少人的困擾，而睡眠品質不好，也會影響到精神、體力和心情等等，到底要怎麼解決這個困擾？嫚嫚 營養師在粉專分享，可以從「3大方向」進行調整，讓自己睡得好，心情也會更美麗！

嫚嫚指出，「3大方向」包括「睡眠環境」、「生活習慣」、「營養補充」，在「睡眠環境」部分，除了調整到舒適的溫度、濕度，建議可以維持昏暗的環境；另外，在「生活習慣」部分，白天可以讓自己曬點太陽，睡前洗溫熱水澡或泡腳；而「營養補充」部分，平時可以多吃乳製品、豆製品等含有色胺酸的食物，以及注意補充幫助入睡的營養素，像是芝⿇素 、GABA、鎂、鋅。

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嫚嫚進一步說明，「芝麻素」能夠幫助調整體質、「GABA」有助於調節生理機能、「鎂」有助於幫助入睡，以及身體正常代謝，「鋅」則是有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝，促進新陳代謝，補充好入睡營養素，能讓心情穩定下來，更好入睡。

嫚嫚表示，不好入睡的族群越來越多，大約有1/5國人都有類似的困擾，除了會因為無法好好休息，而出現精神、體力不佳等健康小狀況，心情的健康也同樣會受到影響，容易不穩定，提不起勁，或對所有事情都興趣缺缺，長期下來的影響可能會越來越嚴重，干擾正常的生活。

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