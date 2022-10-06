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台南刑大跟風飆創意　反詐宣導很吸睛

▲台南市警刑事警察大隊發揮創意，利用勤餘空檔使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎悲慘遭遇引以為戒」反詐宣導短片，效果良好很吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑事警察大隊發揮創意，利用勤餘空檔使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎悲慘遭遇引以為戒」反詐宣導短片，效果良好很吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警刑事警察大隊發揮創意，利用勤餘空檔使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎悲慘遭遇引以為戒」反詐宣導短片，從編劇、導演、道具、拍攝、剪輯等皆由刑大人員集思廣益，一手包攬策畫完成零經費的短片創作。

刑大指出，這場宣導短片連道具假髮都由刑大人員用自己的頭髮用心編製，希望藉由輕鬆詼諧KUSO的方式，瞬間抓住觀眾目光，期能擴展宣導廣度強化犯罪預防效果，保護民眾生命財產安全。

▲台南市警刑事警察大隊發揮創意，利用勤餘空檔使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎悲慘遭遇引以為戒」反詐宣導短片，效果良好很吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑大指出，本影片以出國打工淘金的角色出發，呈現近期常見「解除ATM分期付款」、「猜猜我是誰」、「交友投資詐騙」的詐騙類型，提升民眾反詐意識，片尾跟風火紅影片「可不可以放進去一下下就好」的橋段，提醒國人不要輕易相信出國高薪打工之誘惑，屆時慘遭拘禁、虐待、賣器官等下場，但影片結局沒有答案，豬仔是否活著走出來？留給觀眾無限想像及討論空間。

刑大大隊長林宏昇表示，打詐是當前治安重點，本影片提供常見詐騙手法加強民眾印象，遇關鍵字立即提高警覺，協助民眾遠離詐騙陷阱，聰明守護荷包。本局透過大數據分析跨部會與相關單位緊密合作，全力營救遭詐騙國人，同步辦理打詐專案行動，澈底瓦解境內外詐欺人蛇犯罪集團，宣誓打擊犯罪穩定治安決心。

▲台南市警刑事警察大隊發揮創意，利用勤餘空檔使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎悲慘遭遇引以為戒」反詐宣導短片，效果良好很吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局再次呼籲民眾，勿輕信無需工作經驗、輕鬆賺取高薪之求才廣告，或以「免經驗」、「邀約投資」、「假交友」等方式，加以「收入優渥」、「可預支薪水」等字眼誘騙吸引求職者注意，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。

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