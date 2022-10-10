強化民眾防火防災意識　南消六大隊重返火警消防宣導

▲台南市消防局六大隊，在災後重返火場進行災後宣導訪視，並加強附近居民的防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶連假第一天，台南市安平區發生一起民宅火警，一家四口受困火場待救，所幸消防人員到場快速部署水線及利用雲梯車升梯救援，順利將受困民眾救出，消防局六大隊在災後重返火場進行災後宣導訪視，並加強附近居民的防火宣導。

消防局局長李明峯指出，火警起火位置於建築物的一樓，受困民眾於四樓，無法進行逃生時，在119勤務中心人員引導下，作了很關鍵且正確的動作，就是關門避難。消防局第六大隊大隊長邱淵明說明，民眾若不幸遇到火災，要記得秉持「小火快逃、濃煙關門」的求生觀念。當火勢很小尚未產生大量濃煙時，應立即向下往外逃生；當逃生路徑有發現濃煙，應轉往有對外窗戶的居室並關閉房門選擇避難，利用手邊的行動電話播打119告訴消防人員所處避難的房間位置，讓消防人員可以快速進行救援。

市長黃偉哲重視市民的居家安全，指示消防局應利用各項宣導機會向市民朋友宣傳正確的防災及應變觀念，同時呼籲民眾為了及早發現火災，增加火災發生時的逃生機率，居家要安裝住宅用火災警報器，市府針對獨居老人及低收入家庭等避難弱勢族群有補助配發住警器；市民朋友們可到各大賣場、通路自行選購，儘速安裝住警器，守護居家消防安全。