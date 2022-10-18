「民進黨大老倒戈只是狗咬狗」　前藍委：蔡賴之爭將提前上演

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

深綠大老前中研院長李遠哲日前痛批民進黨二次執政後加速腐敗；曾任民進黨立委與台南縣長的台北市長參選人蘇煥智也批評蔡英文違背創黨精神，快速腐敗沉淪。對此，國民黨前立委邱毅18日表示，「民進黨大老倒戈批蔡就是狗咬狗而已，純屬台獨陣營之間的內鬨，倒卻預示蔡英文與賴清德之爭將提前上演。」

針對年底九合一大選，邱毅表示，目前民進黨選情雖然不利，但還沒到崩潰的邊緣，反倒是蔡英文太過專權、順昌逆亡，所以得不到權力與利益的大老才會趁機造反，以洩心頭之恨，「當然也有大老提前壓寶在副總統賴清德身上，借批向賴清德遞投名狀。」

「最明顯的便是李遠哲和蘇煥智」，邱毅舉例，李遠哲歷經李登輝、陳水扁到蔡英文三朝，自是台獨深綠大老，卻重批蔡英文腐化更勝前朝，此做法並非幡然醒悟、懸崖勒馬，而是為了賴清德搖旗吶喊，骨子裡還是鐵桿台獨。至於反貪腐，只是恨蔡英文未分享權力和利益而已，説穿了還是酸葡萄心理。

邱毅進一步指出，蘇煥智這次不耐寂寞地脫黨參選台北市長，基於選舉考量批評蔡英文違背創黨精神、快速腐敗沉淪，本屬意料中之事，不足為奇，「而此君雖不是鐵桿台獨，但也是標準投機分子。」邱毅強調，「民進黨大老倒戈批蔡就是狗咬狗而已，純屬台獨陣營之間的內鬨，倒預示蔡英文與賴清德之爭將提前上演。」