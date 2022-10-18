轟國民黨賀電唱和中共　民進黨：喪失格調「會被人民唾棄」

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

中共20大周末在北京舉行，國民黨同日發了賀電，中國共產黨也回了賀電，其中雙方共同強調「九二共識」，以及反對台獨。對此，民進黨發言人謝子涵18日表示，國民黨在賀電中只會與中共唱和「九二共識」、「反台獨」，沒有勇氣為台灣發聲，還被中共官媒央視蔑稱為「台灣地區有關政黨」，完全喪失做為台灣最大在野黨的格調。

謝子涵表示，現在全球高度關注中國越來越集權，以及可能帶來的各種安全風險，且習近平仍然繼續放話「絕不承諾放棄使用武力」，而國民黨卻在這個時候選擇發賀電、拍中共馬屁，不知道是要祝福集權，還是對習近平談話表示認同？

謝子涵指出，過去國民黨曾聲援香港、呼籲中共公開新疆資訊以及屢次聲稱要捍衛中華民國、保衛台灣、反對一國兩制等，但現在面對中共片面撕毀對香港承諾、在新疆設立再教育營，甚至在國際上封殺台灣等種種作為，國民黨完全視而不見，而是選擇在賀電上與中共唱和其政治主張，證明現在的國民黨面對中共，已經沒有勇氣站在台灣立場為台灣發聲。

另對於20大報告提及「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」等語，謝子涵強調，台灣的前途要由台灣2300萬人決定，台灣主流民意就是維護台灣主權以及自由民主的生活方式，且台灣多數民意拒絕「九二共識」，也不能接受中共以武力威脅恐嚇台灣，在國際上打壓台灣，國民黨做為台灣最大在野黨，卻不與台灣主流民意站在一起，終會遭到台灣人民的唾棄。