六都參選人最新民調曝！侯友宜穩坐冠軍　桃園藍綠成「兩弱相爭」

▲新北市長侯友宜拚連任。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會公布10月份最新民調，針對六都參選人，國民黨的部分，由爭取連任的新北市長侯友宜以45.8%，獨占鰲頭，最後一名則為桃園市參選人張善政，拿下5.7%；另外，民進黨中，選民最欣賞的為高雄市長陳其邁34.2%，桃園市長參選人鄭運鵬則以4.4%敬陪末座。

關於國人對民進黨六都市長參選人的欣賞度，最新民意顯示，台灣選民最欣賞的民進黨六都市長參選人，陳其邁以三成四，一馬當先；以下依序是台北市長參選人陳時中18.4%、台南市長黃偉哲18.2%、新北市長參選人林佳龍9.7%、台中市長參選人蔡其昌6.4%，最後為鄭運鵬4.4%。

和上個月相比，民進黨六都市長參選人中，一個月來全國欣賞度有顯著提升的只有陳其邁，提昇6.9個百分點，其他各都市長參選人的全國欣賞度都沒有基本的變化，都在正負三個百分點內。值得一提的是，當台灣社會因邊境解封而顯著增加5.1%以蔡政府近三年防疫表現為榮的人，但這種解封的政治效應，並沒有陳時中受益。

至於國民黨台灣選民最欣賞的六都市長參選人，由侯友宜45.8%奪冠，其次依序為台中市長盧秀燕27.7%、台北市長參選人蔣萬安14.5%、台南市長參選人謝龍介7.8%、高雄市柯志恩7.2%，張善政則5.7%墊底。

相較於上個月，全國欣賞度有顯著減少的只有侯友宜，減少2.9 個百分點；另有三都參選人全國欣賞度增加3個百分點以上，包括盧秀燕和柯志恩各增加3.7 個百分點，蔣萬安增加3.1 個百分點；而落後的張善政和謝龍介增減都在0.5 個百分點內，並無什麼變化。

游盈隆指出，值得注意的是，桃園市方面，鄭運鵬和張善政兩人全國或地方欣賞度都持續異常偏低，意味著這個選區選情將充滿變數，是這一次全國6都16縣市中選情最變幻莫測，選舉結果最難捉摸的選區。

本次調查訪問期間是2022年10月10日至11日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1010人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.08個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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