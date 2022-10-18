轟周玉蔻陳時中是高端數鈔幫兇　王鴻薇：根本總統級笑話

▲ 王鴻薇接受王欣儀訪問談高端疫苗問題。（圖／欣儀最政點）

記者李芸樺／台北報導

新一代女戰神北市議員王鴻薇光臨ETtoday《欣儀最政點》啦！被主持人王欣儀問到周玉蔻昔挺高端，今罵高端，王鴻薇轟周玉蔻就是讓高端賺飽飽的幫兇，她說周昔為高端歌功頌德，攻擊所有質疑高端的人，連親綠中研院士陳培哲都被打成中共同路人，如今高端股價被炒高了14倍，年收30多億躲在衛福部後面數鈔票，周都沒有「貢獻」嗎？更多內容請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

高端被質疑躲衛服部後面數鈔票，且因資料補件不全，連EUA都可能被撤銷，主持人台北市議員王欣儀問到，陳時中現在都以他非指揮官、非衛福部長為由，迴避回答相關問題，對此王鴻薇點到給高端EUA、且在高端還未獲EUA前就採購5百萬劑，都是陳時中任內，這難道不就等同高端在陳時中背後數鈔票？

王鴻薇還提到，高端幾乎所有營收都來自政府採購，而高端股價原來28塊7，被炒高14倍到4百多塊，還吹噓即將獲得WHO，涉及內線交易獲取暴利，主持人王欣儀也認為，高端錢賺飽了，EUA被撤銷又如何，疫苗無法出國沒人要打，高端乾脆擺爛不補件，王鴻薇認同根本是總統級笑話、世紀大騙局。

王鴻薇也點名常常上周玉蔻節目的指揮中心專家小組諮詢委員、台大醫師李秉穎，說他昔日曾在周的節目上說郭台銘要買的BNT疫苗即將過期，砲轟周李根本就是造謠二人組，還聯手吹噓高端，如今看來聽他們話的「高端仔們」才是倒大楣，日本大哥哥才不理台灣。

王鴻薇也質疑這麼多人罵高端，陳時中都遲不道歉，為何在周玉蔻開炮後就道歉？王鴻薇觀察陳時中選情，也說他是仇恨值最高的參選人，會最害怕棄保效應。更多內容請鎖定今天下午13:10《欣儀最政點》節目播出。

▲王鴻薇接受王欣儀訪問談周玉蔻是高端數鈔票幫兇。（圖／欣儀最政點）