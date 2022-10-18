控陳其邁公費讀醫卻從未服義務　國民黨：欺世盜民這叫暖男嗎？

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者許展溢攝）

11:17 新增陳其邁回應。

記者蘇晏男／台北報導

對於高雄市長陳其邁過去常以醫界自居，國民黨於今（18日）舉行 「陳其邁公費念醫30年竟未盡義務！欺世盜名？」記者會，指陳其邁公費念醫未盡義務，家境富裕卻領公費，浪費國家資源，直言陳其邁就是欺世盜名，要陳其邁馬上盡其義務，應把公費還給國家，向社會及醫界道歉。

台北市議員王鴻薇會中指出，陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，依照行政院衛生署《公費醫師培育及分發服務實施簡則》第九點，醫學系公費學生畢業後的服務年數為六年，以保障偏遠地區也可以接受到醫療服務，但根據陳其邁自己提供的履歷，至今仍未盡服務義務，連偏鄉都不願意去，衛福部依法應該向陳其邁追討相關費用及罰款。

王鴻薇又指，根據當時榜單以及陳其邁自己公布的立法院、行政院資歷，陳其邁於民國73年獲得公費醫學生補助，民國80年畢業，隨後念碩士，並擔任自己父親陳哲男辦公室主任，後選上立委，一路從政至今，時序看來根本不可能從事義務服務，「連公費生義務都要逃避，這叫做『暖男』嗎？」

新北市議員參選人黃心華表示，其實是陳其邁家境不錯，電視節目專訪中，就有說到陳其邁家中好幾位都是醫生，並不缺錢，當時陳的祖母還跟陳說，給他錢拜託他去唸醫科，這樣的家世背景以當時學費1學期7萬，7年大約一百萬左右，陳其邁有必要申請公費排擠其他人的機會嗎？很多公費生畢業後必須到偏鄉服務，若有相關規定而陳其邁沒有服務滿一定年限，是否代表陳其邁的醫德、道德跟品德都有所不足？

王鴻薇也拿出相關資料，包括「衛生福利部公費醫師服務期滿證明申請書」、「衛生福利部公費醫師服務經歷表」，王表示，如果陳其邁要證明自己沒有問題，她可以提供申請認證的資料，歡迎陳其邁拿去跟教育部申請，這種事情一翻兩瞪眼，不用政治口水，請直接去申請給社會大眾一個交代。

對於指控，陳其邁受訪表示，他早在20多年前依照規定返還相關公費，完成還款的義務，所以王鴻薇所指的事項不是事實。1991年時，台灣處於對抗威權、追求自由民主的時代，他從醫到進入台大公共衛生研究所，再到從事包括環保及相關追求言論自由的社會運動、投入政治，儘管後來野百合世代年輕人因大時代變化有不一樣的生涯規劃，但他從醫的初衷沒有改變，相信在追求台灣公益跟民主裡，大家可以見證他20、30年來的努力，這大家都清楚不過的事。