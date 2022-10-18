今冷空氣最強！北台灣低溫下探1字頭　週末恐有新颱「可能路徑曝」

▲今東北季風影響，迎風面地區仍有局部陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風遠離，水氣減少，今(10/18)回到單純東北季風環境，雨勢減小，迎風面有局部陣雨，氣溫一路下滑，今晨最低溫出現在桃園楊梅僅16.5度，明天水氣將再減少，週四後大多多雲到晴，天氣風險公司表示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，週末有機會通過台灣南方海面。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，目前尼莎颱風已到香港南方海面，將持續往西移動接近海南島及越南一帶，對臺灣已無影響，整體環境水氣減少，雖然受東北季風影響迎風面地區仍有局部陰雨天氣，但下雨範圍、雨勢都有明顯減小。

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由於東北季風帶來較涼冷空氣，昨天中午過後各地氣溫一路下滑，今天清晨最低溫出現在桃園楊梅僅有16.5度，北部、宜蘭等迎風面地區低溫大多在17度左右，市區則約18-19度，有明顯的涼意甚至會有些冷，白天高溫則因為偏多的雲量回升幅度有限，預估約20-22度。

花東多雲或陰天，全天氣溫20-26度。中南部等背風面地區天氣相對穩定許多，晨間氣溫偏低大多在18-20度，白天高溫則可回升到26-29度。

▲今迎風面仍有降雨。（圖／氣象局）

歐宗學指出，明天(10/19)受東北季風影響，水氣有再減少趨勢，迎風面陰雨範圍會比今天再縮小，基隆北海岸、宜花還是有比較高的降雨機率，桃園、新竹及臺東逐漸撥雲見日，中南部地區晴到多雲天氣，各地區氣溫與今天相似。

週四到週五(10/20~10/21)東北季風減弱，轉為高壓迴流偏東風環境，各地區氣溫逐漸回升，東北角到宜花等迎風面地區還是有局部短暫雨機率，其他地區天氣大致多雲到晴，中南部山區午後零星降雨。

不過週末又要變天了，歐宗學表示，後續天氣有較大變數，主要是目前在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，週末期間有機會通過臺灣南方海面，由於未來的發展強度、距離臺灣有多近都還有很大的不確定性，是否會帶來水氣增多仍要觀察後續預報變化狀況。

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