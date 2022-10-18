北部山區續防豪雨　北市士林北投「土石流警戒中」

▲水保局持續針對台北、新北、宜蘭、基隆等縣市發布土石流警報。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

據中央氣象局指出，今（18日）桃園以北及東半部降雨機率偏高，雨勢趨緩，但基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢的機率。農委會水土保持局今上午持續針對台北市士林區、北投區，以及新北市、基隆市、宜蘭縣等4縣市發布土石流黃色警戒，水保局提醒附近民眾，不要掉以輕心，必要時進行疏散避難。

依據水保局今（18日）上午最新發布的土石流及大規模崩塌警報，解除全部土石流紅色警戒，調降黃色警戒為64條，分布於4縣11鄉34村。土石流黃色警戒分布於台北市北投區湖田里、士林區溪山里，以及宜蘭縣大同鄉、基隆市七堵區與暖暖區，以及新北市三芝區、雙溪區、瑞芳區、平溪區、汐止區、萬里區等。

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★64條土石流黃色警戒分布於：4縣（市）11鄉（鎮市區）34村（里）。

台北市士林區溪山里、士林區溪山里

宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村

基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里，七堵區長安里、泰安里、長興里

新北市三芝區店子里、圓山里，雙溪區三貂里、泰平里，平溪區南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、白雲里、茄苳里、保新里、東山里，瑞芳區上天里、碩仁里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里，萬里區溪底里等

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