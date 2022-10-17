離島交通船明天40航次停航　6公路阻斷「搶通時間曝」

颱風外圍環流影響，台鐵昨多路段淹水，列車慢行，一列229次暫停福隆站，人正好在車上的民進黨花蓮縣議員參選人陳財能在臉書指出，列車暫停86分鐘，台鐵沒應變措施，他打給立委陳歐珀後列車才開行，遭網友轟耍官威，陳財能強調絕無要求強行開車。台鐵表示，並無優先放行，該車在路線通車後第三列通行。