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離島交通船明天40航次停航　6公路阻斷「搶通時間曝」

▲▼北橫公路多路段坍方，公路總局徹夜搶修，災害擴大延至明上午搶通。（圖／交通部）

▲北橫公路多路段坍方。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風外圍環流帶來豪大雨，多處公路坍方，目前仍有6處路段坍方阻斷；另明天離島交通船將有40航次停航。

公路總局統計，截至今(17)日晚間20時止，災阻路段有6處，搶通時間視現場天候及現地狀況變化調整，其中桃園市復興區台7線49.8K(大曼)坍方阻斷，預計封閉47K~50K路段至18日12時。

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宜蘭縣大同鄉台7線68.4K(英士路段)坍方阻斷，預計於18日17時搶通；宜蘭縣大同鄉台7線69.5K(英士路段)坍方阻斷，預計於18日17時搶通；宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方，預計於18日17時搶通；宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K(英士路段)大規模坍方，預計於22日搶通便道通行。

另花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K(關原至神木路段)便道路基流失，預計11月7日搶通。

此外，海空交通也受影響，今已有4航線、10航次停航，預估明日(10月18日)共有6航線，計40航次停航，包括南竿-北竿全部停航22航次、南竿-莒光全部停航6航次、南竿-東引全部停航1航次、高雄-馬公全部停航1航次、富岡-綠島全部停航8航次、富岡-蘭嶼全部停航2航次。

民航局統計，受尼莎颱風影響，今日截至晚間18時，國內線取消30架次、延誤9架次，國際暨兩岸航線未受影響。

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