吉林街水門開了！汐止大塞車太恐怖...今近百警力維持車流順暢

記者張君豪／新北報導

尼莎颱風路過後環流加上東北季風產生共伴效應，帶來豪雨雙北市災情不斷，台北市政府16日將吉林街水閘門關閉，嚴重影響汐止區居民通往北市的交通，導致17日上午汐止聯外交通塞爆、民怨四起，吉林街水門關閉直到17日16時解除開放使用，交通堵塞現象才逐漸緩解。

▲汐止警分局18日出動近百警力疏導交通。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

氣象局預報18日北部仍有雨勢，汐止警分局預期因雨天，上班、上課市民多半會開車通勤，較少使用大眾運輸，研判道路車輛未有減少跡象，動員近百名警、義交，於汐止區各重要交通節點提早到位，全力疏導上班車流。

汐止警分局並成立臨時交通勤務任務編組，由轄內各派出所值班人員透過監視器即時影像監控車流，一發現狀況立即回報勤務指揮中心，機動調派人力前往疏處以維持交通順暢。

警方另外還配置交通事故處理小組於交通要道待命，以利快速抵達事故現場處理並移置車輛，減少事故影響交通通行時間。汐止警分局呼籲：汐止當地朋友尖峰時段外出可改乘台鐵、公車等大眾運輸工具，或儘量避免車多時段及路段；風雨中駕駛視線不佳，請民眾減速慢行，以維行車安全。

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