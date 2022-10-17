　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

參選人困車上！要立委打給局長「挨批耍官威」　台鐵還原通話內容

▲▼民進黨花蓮縣議員參選人陳財能在臉書發文引發網友不滿。（圖／翻攝陳財能臉書）

▲民進黨花蓮縣議員參選人陳財能在臉書發文引發網友不滿。（圖／翻攝陳財能臉書）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流影響，台鐵昨多路段淹水，列車慢行，一列229次暫停福隆站，人正好在車上的民進黨花蓮縣議員參選人陳財能在臉書指出，列車暫停86分鐘，台鐵沒應變措施，他打給立委陳歐珀後列車才開行，遭網友轟耍官威，陳財能強調絕無要求強行開車。台鐵表示，並無優先放行，該車在路線通車後第三列通行。

尼莎颱風外圍環流帶來劇烈降雨，雙溪到貢寮間一度雙線中斷，列車暫停和延誤，陳財能當晚則在臉書上表示，他正在花蓮往台北229次自強號上，大雨影響，列車走走停停，甚至在福隆站停了86分鐘，車上旅客心難安。但鐵路局高層像植物人般毫無作為，他在福隆站一面安撫旅客們情緒、一面聯絡立委陳歐珀。陳委員緊緊緊連打三通電話給鐵路局長後，列車已經開行。經過他要求，列車長也透過廣播向全體旅客報告實況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過該文引發網友留言圍剿：「所以只要打電話給委員，土石就會自動避開，水也會自動流走，難道委員是有什麼謎之神秘力量嗎，還可以控制大自然，以後台鐵因雨停駛，我也要打給委員」、「好大的官威，給他當選還得了！罔顧旅客安全與行車規章」、「民代1通電話就無風無雨，一路暢通啊」、「政治凌駕專業」。

陳財能則在臉書回應，由於許多旅客抱怨Uber不來、基隆客運班次不多、家人來載危險，因此他詢問遇此緊急情況，台鐵是否有疏散旅客的措施，而不是讓旅客像無頭蒼蠅一樣四散，應提供免費接駁車，列車長和站長說要上面決定，因此他才向立委陳歐珀反應。陳立委向鐵路局長反應他的建議及了解當時情況，完全沒有要求列車強行開車。

對此，台鐵局也回應了，台鐵表示，昨天(10/16)晚間18：38石底橋水位第二度超過警戒線，為行車安全再次預警性封閉東西正線，229次停於福隆等候。19：56水位下降，東正線恢復以30km慢行單線雙向通車，前幾班列車通過石底橋的順序為436次、282次、229次、4029次…，並無優先放行229次情事。

台鐵指出，台鐵局辦理路綫復駛均依據相關SOP，並經過工電單位安全檢查，非外傳有耍官威或罔顧旅客安全情形。另路線中斷時亦已啟動公路接駁，惟因雙溪貢寮較為偏遠，自宜蘭開來之公路客運班車需時較長，台鐵會再詳研檢討改進。

針對陳歐珀受託打電話給台鐵局長杜微，究竟說了甚麼，台鐵局也還原該通電話通話內容，台鐵局表示，當時陳歐珀委員打電話告知民眾反映車子在福隆停等很久，是不是要加強服務旅客，若都不能開，也應該要接駁，但由於當時已啟動公路接駁，客運還要去礁溪載客，因此還尚未到福隆。

台鐵表示，當時說明已有公路接駁後，路線就開通，列車恢復通行，但並未優先放行該列車，前面還有2班列車先放行，該處置是調度員依照當下路線和列車情況判斷和決定，並無任何人給調度員下指令。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／黃義交墜樓亡　黃珊珊錯愕發聲
U23／中華扣倒南非4連勝　分組第一晉級超級循環賽
快訊／黃義交墜樓身亡　宋楚瑜：震驚、難過
黃義交墜樓亡！蔡正元震驚連3問「怎麼啦？」下午道謝訊息曝
黃義交墜樓亡　警調監視器還原最後身影
黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情
黃義交墜樓亡！從政事蹟總回顧　5連霸立委夢被林佳龍卡斷
前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離島交通船明天40航次停航　6公路阻斷「搶通時間曝」

全球亮燈串連！星宇航空響應粉紅絲帶活動　A330neo渲染粉紅光芒

參選人困車上！要立委打給局長「挨批耍官威」　台鐵還原通話內容

快訊／未達天然災害標準　宜蘭明天正常上班及上課

台南推動校校雙語選拔25績優學校　3年內經費成長2倍以上

免收9000元租金！房東「只有1要求」還給錢　正妹女學生猶豫了

觀光局祭新常態旅遊三箭　旅宿首引進自助入住櫃台！最高補助15萬

賞楓聖地奧萬大清水溪橋啟用　模擬動物林間奔跑全新外觀曝

【廣編】國境開放！台灣設計展「青春限動」展館迎來首場實體台日韓設計交流見面會！

穿牛仔褲落伍了！「年輕人只穿破褲」震驚他　網2原因戰翻：想丟光

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

離島交通船明天40航次停航　6公路阻斷「搶通時間曝」

全球亮燈串連！星宇航空響應粉紅絲帶活動　A330neo渲染粉紅光芒

參選人困車上！要立委打給局長「挨批耍官威」　台鐵還原通話內容

快訊／未達天然災害標準　宜蘭明天正常上班及上課

台南推動校校雙語選拔25績優學校　3年內經費成長2倍以上

免收9000元租金！房東「只有1要求」還給錢　正妹女學生猶豫了

觀光局祭新常態旅遊三箭　旅宿首引進自助入住櫃台！最高補助15萬

賞楓聖地奧萬大清水溪橋啟用　模擬動物林間奔跑全新外觀曝

【廣編】國境開放！台灣設計展「青春限動」展館迎來首場實體台日韓設計交流見面會！

穿牛仔褲落伍了！「年輕人只穿破褲」震驚他　網2原因戰翻：想丟光

「義交兄，解脫了」　宋楚瑜文膽：一切愛與恨盡歸塵與土

普丁心腹警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」　以免破壞關係

富邦人壽攜手悍將、勇士愛地球　5千顆廢瓶蓋變身藝術創作

韓論壇瘋傳「大公司李姓男偶像被包養、吸毒」！　網憂牽連無辜

台船全球首場中英文FROSIO考試　學員96.7%過關、落實風電人才培育

U23／中華扣倒南非4連勝　分組第一晉級超級循環賽

離島交通船明天40航次停航　6公路阻斷「搶通時間曝」

快訊／黃珊珊錯愕黃義交墜樓亡　「前輩的關心仍常在我心」

快訊／前立委黃義交墜樓身亡　宋楚瑜：震驚、難過

前立委黃義交墜樓亡！蔡正元震驚連3問「怎麼啦？」下午道謝訊息曝

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

生活熱門新聞

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水！網臉垮：落水打1折

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

大雨塞爆內湖人見1幕傻了　汐止人怨被邊緣

真正共伴效應才要開始　白天雨勢再增大

小周子瑜首次比基尼上陣！合體琳妲胸貼胸

又有2大新變異株入侵！首度驗出BQ.1.1、XBB

更多熱門

相關新聞

尼莎釀船難！東沙貨輪破洞進水　7人棄船

尼莎釀船難！東沙貨輪破洞進水　7人棄船

尼莎颱風從台灣本島下方巴士海峽往西方通過，雖然漸漸遠離台灣，但今日（17）傳出有一艘貨輪「勝利輪（SHENG LI）」，受到颱風影響造成船身破損進水，船上有7名人員等待救援，稍早海巡署艦隊分署發出聲明表示，進一步了解情況後，該海域為香港搜救責任區，在中午時段已由香港派遣直升機將人員救起。

淹水「B4車位首當其衝」！內行揭關鍵：B1也一定淹

淹水「B4車位首當其衝」！內行揭關鍵：B1也一定淹

2022台東美術館聲音藝術節　感受迷幻氛圍

2022台東美術館聲音藝術節　感受迷幻氛圍

陽明山土石流里長心有餘悸　陳時中今帶豬腳麵線上門

陽明山土石流里長心有餘悸　陳時中今帶豬腳麵線上門

批蘇貞昌刻意為難地方首長　國民黨團：自己鬍子先刮乾淨

批蘇貞昌刻意為難地方首長　國民黨團：自己鬍子先刮乾淨

關鍵字：

陳財能台鐵花蓮縣議員參選人陳歐珀耍官威局長颱風

讀者迴響

熱門新聞

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面