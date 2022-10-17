參選人困車上！要立委打給局長「挨批耍官威」　台鐵還原通話內容

▲民進黨花蓮縣議員參選人陳財能在臉書發文引發網友不滿。（圖／翻攝陳財能臉書）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流影響，台鐵昨多路段淹水，列車慢行，一列229次暫停福隆站，人正好在車上的民進黨花蓮縣議員參選人陳財能在臉書指出，列車暫停86分鐘，台鐵沒應變措施，他打給立委陳歐珀後列車才開行，遭網友轟耍官威，陳財能強調絕無要求強行開車。台鐵表示，並無優先放行，該車在路線通車後第三列通行。

尼莎颱風外圍環流帶來劇烈降雨，雙溪到貢寮間一度雙線中斷，列車暫停和延誤，陳財能當晚則在臉書上表示，他正在花蓮往台北229次自強號上，大雨影響，列車走走停停，甚至在福隆站停了86分鐘，車上旅客心難安。但鐵路局高層像植物人般毫無作為，他在福隆站一面安撫旅客們情緒、一面聯絡立委陳歐珀。陳委員緊緊緊連打三通電話給鐵路局長後，列車已經開行。經過他要求，列車長也透過廣播向全體旅客報告實況。

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不過該文引發網友留言圍剿：「所以只要打電話給委員，土石就會自動避開，水也會自動流走，難道委員是有什麼謎之神秘力量嗎，還可以控制大自然，以後台鐵因雨停駛，我也要打給委員」、「好大的官威，給他當選還得了！罔顧旅客安全與行車規章」、「民代1通電話就無風無雨，一路暢通啊」、「政治凌駕專業」。

陳財能則在臉書回應，由於許多旅客抱怨Uber不來、基隆客運班次不多、家人來載危險，因此他詢問遇此緊急情況，台鐵是否有疏散旅客的措施，而不是讓旅客像無頭蒼蠅一樣四散，應提供免費接駁車，列車長和站長說要上面決定，因此他才向立委陳歐珀反應。陳立委向鐵路局長反應他的建議及了解當時情況，完全沒有要求列車強行開車。

對此，台鐵局也回應了，台鐵表示，昨天(10/16)晚間18：38石底橋水位第二度超過警戒線，為行車安全再次預警性封閉東西正線，229次停於福隆等候。19：56水位下降，東正線恢復以30km慢行單線雙向通車，前幾班列車通過石底橋的順序為436次、282次、229次、4029次…，並無優先放行229次情事。

台鐵指出，台鐵局辦理路綫復駛均依據相關SOP，並經過工電單位安全檢查，非外傳有耍官威或罔顧旅客安全情形。另路線中斷時亦已啟動公路接駁，惟因雙溪貢寮較為偏遠，自宜蘭開來之公路客運班車需時較長，台鐵會再詳研檢討改進。

針對陳歐珀受託打電話給台鐵局長杜微，究竟說了甚麼，台鐵局也還原該通電話通話內容，台鐵局表示，當時陳歐珀委員打電話告知民眾反映車子在福隆停等很久，是不是要加強服務旅客，若都不能開，也應該要接駁，但由於當時已啟動公路接駁，客運還要去礁溪載客，因此還尚未到福隆。

台鐵表示，當時說明已有公路接駁後，路線就開通，列車恢復通行，但並未優先放行該列車，前面還有2班列車先放行，該處置是調度員依照當下路線和列車情況判斷和決定，並無任何人給調度員下指令。