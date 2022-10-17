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豪雨狂炸！4公路坍方中斷、2路段預警封路　「北橫坍方今午搶通」

▲▼北橫公路多路段坍方，公路總局徹夜搶修，災害擴大延至明上午搶通。（圖／交通部）

▲北橫公路多路段坍方。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風外圍環流加上東北季風影響，昨(10/16)和今天帶來劇烈豪雨，4公路仍受災阻斷，另有2公路預警性封路，其中北橫公路英士路段坍方點預計今中午搶通。

公路總局統計，截至上午7時止，仍有4公路受災阻斷，包括桃園市復興區台7線北橫公路49.8K(大曼)坍方阻斷，封閉47K~50K路段至10/18中午12時；宜蘭縣大同鄉台7線北橫公路86.5K、86.7K、86.9K、87.3K等英士路段4處坍方泥流阻斷，預計於今天(10/17)中午12時搶通；宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K百韜橋坍方阻斷，預計今天上午10時搶通；台東縣海端鄉台20線181K霧鹿附近落石阻斷，預計今天上午10時搶通。

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此外，有2公路採預警性封閉，包括花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~167.1K關原至天祥路段，預計今天中午12時視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施；台東縣海端鄉台20臨105線25K~44K天池~向陽路段，預計今天下午17時解除預警性封閉，並恢復常態性管制作業，10/18為不開放日，故開放時間為10/19上午7時。

公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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