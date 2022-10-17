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坍方2萬米！北橫公路今凌晨漏夜搶通便道　「254人全數脫困」

▲▼北橫公路多路段坍方，公路總局徹夜搶修，災害擴大延至明上午搶通。（圖／交通部）

▲北橫公路多路段坍方，公路總局徹夜搶修，災害擴大延至明上午搶通。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流挾帶猛烈雨勢，重創公路，台7線北橫公路多路段坍方，254人受困，交通部長王國材下令全力搶救，原目標昨晚11時搶通，不過因雨勢不斷擴災，坍方高達2萬立方公尺，經公總漏夜冒雨搶通便道，今凌晨撤離受困民眾，全部人車脫困。

尼莎颱風外圍環流共伴效應，大豪雨狂炸宜蘭大同鄉，昨(10/16)早上6時50分於86.5K英士路段發生泥流坍方阻斷，雖經即時搶通，因降雨不斷，仍重複發生泥流至道路阻斷，下午台7線87.3K、86.7K再新增兩處災點，台7線明池山莊、台7甲線梨山方向下山往宜蘭之車輛，陸續停等於第1處災點86.5K等候。

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由於降雨仍不斷，該路段持續泥流，災情持續擴大，後方台7甲線0K+500也發生泥流大規模坍方阻斷，原停等車輛已無法回頭後撤至棲蘭山莊安置或繞往宜51線戒護下山，受困北橫公路，總計客運2部共4人、中巴2部35人、小客車84台10人，人員總數共254人受困。

▲▼公路總局送物資給受困民眾。（圖／交通部）

▲公路總局送物資給受困民眾。（圖／交通部）

公路總局表示，獨立山段4部機具於台7甲線兩端同時搶災，原坍方量5000立方公尺，原預定昨晚11點希望能搶通，不過晚間災情再擴大，坍方量再擴增至2萬立方公尺，因此同步通報縣應變中心請求就地安置受困人車，並協助運補物資，公路總局並於現場同步開設前進指揮所，調度物資運事宜，並將物資送進給受困民眾。

公路總局表示，台7甲線0.5k發生擴災2萬立方公尺，已於今(10/17)凌晨先搶通便道，開放受困車輛通行往棲蘭方向，並可由宜51線撤離，今0時51分所有人車經由便道駛離坍方現場，於凌晨1時30分繞經宜51線脫困，中巴旅客並由公路總局及消防局公務車協助接駁於凌晨5時送達羅東車站，全部人車脫困。

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