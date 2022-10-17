柯文哲喊話「別把我惹毛」　柯建銘8字回應：阿彌陀佛，我佛慈悲

▲柯文哲（左）與柯建銘（右）隔空互酸。（資料照／取自柯建銘臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲與民進黨立法院黨團總召柯建銘為「住玻璃屋別往外丟石頭」隔空鬥嘴鼓，柯建銘17日受訪酸民眾黨新竹市長參選人高虹安、前立委蔡壁如論文爭議已經出現破窗效應，柯文哲不滿隔空喊話「不要把我惹毛了」，「20幾年交情，你打算不要了，是不是？」對此，柯建銘稍早8字回應：「阿彌陀佛，我佛慈悲」。

德明財經科技大學學倫會日前認定蔡壁如論文抄襲，撤銷其碩士學位；柯建銘稱，別忘了民眾黨新竹市長參選人高虹安的問題更嚴重，但此語被柯文哲「提醒」說，有一句英文成語「住在玻璃屋裡的人，不要向外丟石頭」，否則別人石頭一丟回來，玻璃就會破了，「我也不願意講老柯（柯建銘）什麼，還是那句話，住在玻璃屋裡的人，不要向外丟石頭。」

對此，柯建銘今天上午在立法院受訪反酸，柯文哲從上任到現在「講話怪怪的」已經怪到離譜、偏離民意、沒有參考價值，這是他的致命危機，「住在玻璃屋裡面的人姓柯沒有錯，叫做柯文哲，破窗效應已經發生了」，柯文哲會這樣講是有感而發，但是他沒有搞清楚大柯和小柯，那個人叫柯文哲，不是叫做柯建銘。

然而柯文哲今天上午聽到媒體轉述後，不滿地向柯建銘嗆聲「我是好言跟老柯相勸，你不要把我惹毛了」，也同時也問柯建銘：「20幾年交情，你打算不要了，是不是？」