快訊／兇嫌首露面！狠殺馬國女大生　他爽嗑完便當才赴警局做筆錄

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

陳姓男子13日狠心勒殺24歲蔡姓馬來西亞籍女大生後服藥輕生，他一度性命垂危但在經過搶救後恢復穩定，並住院觀察4天，於今（17）日上午出院。稍早，陳嫌在警方戒護之下押送士林分局，而據悉，他出發前換上父母準備的衣服，並悠閒地吃完整個便當才出發，目前正在警局製作筆錄中。





▲勒殺馬國女大生，陳嫌今出院赴警局製作筆錄 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲據悉，陳嫌出發警局前，還悠閒地吃完整個便當才出發。（示意圖／記者黃宥寧攝）

這起案件發生在13日晚間，新北市警方接獲報案，稱有人在鶯歌住處服藥輕生，警消人員緊急前往將陳嫌送醫，而他當時一息尚存，卻透露自己殺了人，而警方趕到北市士林後，果真發現蔡姓女大生已陳屍租屋處床上。

陳嫌事後送醫，經醫師緊急洗胃搶救，情況恢復穩定，但他因服用止痛藥過量中毒，且血液中肝指數飆高，已達到中度肝臟損傷程度，病情有往輕度肝臟衰竭演進，必須住院觀察。

由於陳嫌清醒後卻遲遲不肯說明案情，警方無法製作筆錄，而他在住院觀察4天後，今日上午辦理出院，並將於下午被警方押送至士林分局製作筆錄，而據了解，他出發前還悠閒吃完一整個便當，並換上父母準備的衣服後才動身，全案目前正在積極偵辦當中，訊後也將依法送辦。