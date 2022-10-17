挺台治安被嗆「殺你全家」　高大成怒：俗辣！這國水準就這樣？

記者許權毅／台中報導

馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生在台遇害案，讓台灣治安狀況引起討論。知名法醫高大成日前受訪時表示「台灣治安比馬來西亞好上100倍」，近日竟收到不少大馬網友私訊嗆「全家給我殺！」、「台灣狗」、「老人安樂死」等語。高大成今（17）日受訪直嗆「這些是什麼咖、俗辣、這國水準就這樣？」，也拿出網路新聞稱，台灣治安世界第2好，大馬治安則是世界第31差。

▲知名法醫高大成挺台灣治安，引起不同討論，還遭疑似大馬網友怒嗆「殺全家」。（圖／記者許權毅攝）



高大成因「台灣比馬來西亞治安好100倍」，竟遭到許多疑似馬來西亞的網友私訊攻擊，留言稱「倒不如你全家給我殺吧，錄下全部過程，讓你慢慢欣賞」、「老人癡呆，腦不好就趕緊去安樂死，不要出來亂亂叫」等。高說，這種就是台灣人說的俗辣，逞一時之快，就是刁民、酸民，「有本事就來我門口跟我說，抓去關剛剛好。」

被問到是否會採取法律行動？高大成表示，大部分都是假帳號，點進去看也都沒有內容，就也不用了，直言「這是什麼咖小」，這類訊息大概收到5、6個，全部都移去臉書的「垃圾訊息」，還把粉絲專頁改成「對馬來西亞的用戶隱藏」，他也把此事發上臉書，不少台灣網友紛紛幫高大成加油打氣，讓他笑說「台灣人真的很善良貼心」。

▲不理性網友竟私訊高大成恐嚇，但高大成表示不會提告，因為應該也找不到人。（圖／翻攝高大成臉書）



高大成進一步說，此次馬來西亞案仍有許多疑點待釐清，兩人的關係、生長背景跟動機等，才發生這次的悲劇，要去分析案情是預謀？有沒有吃安眠藥？加工自殺的可能性？並說如果是隨機殺人，那麼台灣治安確實很差，但這案「跟治安有什麼關係？」

▲高大成表示，還是有很多網友幫他加油打氣，直嗆那些網友是俗辣。（圖／記者許權毅攝）



高大成拿出手機表示，自己查詢網路資料顯示，台灣治安排名世界第2好，安全指數第2高。治安差的部分台灣沒有上榜，但是馬來西亞排名第31差，但也說這可能綜合評估殺人、竊盜或是其他因素等等。

高大成補充說，希望去追求真相，而不是無限擴大演變成「台灣治安差」，對面這些私訊，他一一念出，還回擊「會說出殺我全家這種話，就比較壞了吧？這國水準就這樣？」

▲高大成今早收到至少5、6則類似訊息，但也說心情沒有受到太大影響。（圖／記者許權毅攝）