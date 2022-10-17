開國門！國人瘋日本「增班逾3倍」　14家外籍航空搶復飛台灣

▲國門開放，桃園機場出現搭機人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

10月13日國境解封，各航空已陸續增班約8成，其中日本航線增班幅度最大，增班超過3倍，其次是東南亞航線，民航局今(10月17日)於立法院交通委員會報告指出，將有14家外籍航空將陸續復飛台灣航線，其中有4家11月到12月就會復飛。

109年初爆發新冠肺炎疫情，重創全球民航產業，108年我國機場提供約7,200萬人次旅客服務，隨疫情及邊境嚴管，航空旅客運量受到衝擊，109年約1,900萬人次，110年則約760萬人次，僅剩1成運量。

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我國自今年6月15日起逐步開放邊境檢疫措施，並調控入境總人數，由初期每週2.5萬人次、7月7日每週4萬、8月22日每週5萬、9月29日每週6萬，至10月13日每週15萬人次，航空旅客亦已逐步回流。

由於指揮中心已宣布自111年10月13日起入境旅客居檢措施調整為0+7，國籍航空公司已陸續增加航班、航點，外籍航空公司下半年亦逐漸增飛臺灣市場。

▲不少外籍航空公司打算復飛台灣航線。（圖／桃機提供）

根據民航局統計，截至111年年底，各航空公司已規劃每週飛航1,107班，較10月份增班約8成，並達108年約4成航班數，其中日本因大幅放寬入境檢疫規定，且為國人喜愛之旅遊地點，因此以日本航線增幅最大，由每週104班增至312班；東南亞次之，由每週248班增至383班；其餘航線亦持續增班。

民航局長林國顯今在立院交通委員會報告時表示，復飛或新闢之航點包含金浦、釜山、濟州、仙台、亞庇、長灘島、公主港、峴港、慕尼黑及米蘭等航點；至澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等4家外籍航空公司已規劃於11~12月復飛，其餘江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤等多家航空公司亦表達有望於年底或明年初復飛。