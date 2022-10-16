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蔣萬安趕赴康湖隧道勘災　「謝謝深夜還在搶通的市府同仁」

▲▼國民黨台北市長參選人蔣萬安晚間趕往勘災。（圖／蔣萬安臉書）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安晚間趕往勘災。（圖／蔣萬安臉書）

記者陶本和／台北報導

台北市豪雨災情頻傳，身為台北市長的柯文哲卻到南投、台中替議員參選人輔選，引來諸多議員批評，他則於晚間北返，並緊急新增視察行程；而民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊都在晚間7時左右抵達現場勘災，至於國民黨市長參選人蔣萬安則在晚間10點左右，透過臉書分享現場勘查災畫面。

黃珊珊與民眾黨台北市議員參選人陳宥丞16日傍晚6時58分抵達康樂隧道，並於視察結束後在臉書上提醒民眾，內湖康樂隧道口的土石滑落導致無法通行，目前山區的累積雨量也已達超大豪雨等級，「請各位朋友出門一定要多加留意自身安全。」

在民進黨台北市長參選人陳時中方面，他是於6時40分左右，先抵達大湖公園了解災情，再於7時05分到康樂隧道勘查；而從台中趕回台北的市長柯文哲則預計8時20分才會抵達。

國民黨台北市長參選人蔣萬安則在晚間10點左右，透過臉書分享5張現場勘災的照片。蔣萬安表示，內湖的康湖隧道發生山崩災情，大量土石跟斷樹堵住隧道入口，已經完全無法通行，他跟前立委李彥秀、議員李明賢與吳世正晚間趕往現場勘災。

蔣萬安表示，他們跟工務局討論搶修進度，會盡快清除滑落的土石；也會堆沙包、蓋帆布，避免土石繼續滑落，希望加速恢復通車，「謝謝深夜還在參與救災及搶通的相關市府同仁，大家辛苦了！」

▼國民黨台北市長參選人蔣萬安晚間趕往勘災。（圖／蔣萬安臉書）

▲▼國民黨台北市長參選人蔣萬安晚間趕往勘災。（圖／蔣萬安臉書）

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