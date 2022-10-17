長髮妹「內衣外穿」搭捷運！網推爆：看到坐過站　本尊回應了

▲長髮正妹穿馬甲內衣搭捷運 乘客暴動：不想下車了。（圖／翻攝自Vivi Lin臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

隨著社會風氣開放，有越來越多女性勇於展現自己的傲人體態，出門時穿著打扮都相當大膽前衛，有網友日前乘坐台北捷運時，意外捕捉到一名穿著性感火辣的長髮正妹，上半身只穿了一件Bra Top（罩杯式上衣），其他網友看了照片後直呼「突然好想搭捷運」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」轉貼照片，可以看見當時拍攝者坐在捷運椅子上，眼前是一位長髮飄逸的正妹正在專心滑手機，但讓人注意的是正妹上半身竟只穿了一件Bra Top，大膽秀出自己的傲人上圍，下半身則是穿著一件黑色窄裙，清涼性感的穿著相當吸睛。

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照片一出引發網友熱烈留言，有人說「這我可以坐三天三夜屁股也不會覺得痛」、「穿得也很有氣質又漂亮」、「內衣外穿，辣妹」、「突然好想搭捷運」、「我看著照片都坐過站了」、「人家穿這樣很美，也很有格調，更沒有露點，我覺得很好看」、「路線在哪，我也要去搭車」。

其實這一張照片最早7月就被網友分享在爆廢公社，當時也引發了網友熱議，甚至有網友找到，照片中的女主角就是模特兒「Vivi Lin」。Vivi Lin經常在臉書、IG分享自己的性感美照，捷運照片瘋傳時，她也在個人臉書轉貼該照片，大方承認當事人就是自己，落落大方的態度獲得不少人稱讚。

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