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攜手北捷與原民會　「原創新美學 LiMA原遊會」週末登場

▲「原創新美學 LiMA原遊會」14日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「原創新美學 LiMA原遊會」14日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手原住民族委員會及台北捷運公司，從14日起至16日在心中山線型公園，合作舉辦「原創新美學 LiMA原遊會」。

台東縣長饒慶鈴表示，此次由台北捷運公司、原住民族委員會與縣府等3個單位合作，三方共同推廣台東原住民多元產業已邁入第3年，這次特別安排台東部落食尚店家、波浪屋店家及縣府補助原住民業者北上，提供具原民文化的餐食、酒品、工藝品及體驗活動共10個攤位，讓更多人能認識台東原住民族文化。

▲「原創新美學 LiMA原遊會」14日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，縣府今年更推動全台第1個以部落遊程為主題的「台東部落食尚旅遊服務平台」，整合納入原民多元產業商品及部落旅遊上架，歡迎有興趣的朋友透過數位方式訂購及支持原民特色商品，擴大銷售通路，提升族人經濟產業發展。

▲「原創新美學 LiMA原遊會」14日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府原民處說明，此次以「LiMA原遊會」為題，「LiMA」是南島原住民族的共同詞彙，代表數字「五」，活動現場推出5大主題展區，分別融合音樂、舞蹈、文創商品、風味美食、優質農產品、原民講座及DIY手作等活動。特別邀請台東10家原民品牌參與「LiMA福利社」、縣府扶植表演團體於「PASIWALI司令台」帶來精采樂舞展演、波浪屋店家於「原來如此上課囉」提供果實吊飾及樹皮筆記本等課程、台東部落食尚旅遊店家浮定咖啡及出力釀提供部落特色餐點與調酒飲品的「台東5餐」；為了能使北部朋友感受熱氣球魅力，更在活動周圍掛起由台北市民彩繪的熱氣球，體驗台東鐵花新聚落氛圍。

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