「寶寶上捷運大哭」OL默默換車廂　媽媽追上來逼問一句讓她嚇瘋

▲一名女網友發文抱怨，在捷運上遇到一位奇怪的媽媽，讓她嚇得趕緊下車。（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名女網友發文抱怨，她3日深夜下班搭捷運回家，累到在車上睡覺，但車廂內的寶寶突然大哭，加上一旁的爸媽只顧著低頭滑手機，她只好默默走到下下個車廂繼續睡。怎料過沒幾分鐘，那名媽媽竟過來把她叫醒，還問她「妳是討厭我的小孩嗎？」嚇得她趕緊下車，被迫改搭計程車回家。

原PO在Dcard表示，當天她加班到超晚，坐上末班捷運後就開始睡覺，途中一對夫妻推著嬰兒車進來，怎料不久後寶寶開始大哭。她被吵醒後偷偷瞄了一眼，看到孩子的爸媽都在滑手機，但有用腳晃動娃娃車，似乎是想訓練寶寶不要依賴抱抱，但她真的太想睡，所以就起身走到下下個車廂繼續睡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她闔上眼幾分鐘後，感覺到有人叫她，結果睜眼赫見是小孩的媽媽，還皺著眉頭問她「是討厭我的小孩嗎？」當下她愣了一下，誠實回答「我只是想安靜睡覺」。不料這位媽媽突然開始情緒勒索，反問她「小孩子這麼小！他哭我能怎麼辦！我也不可能打他罵他！我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他！妳以後也會結婚生小孩！將心比心好嗎！」

原PO見對方情緒激動，想到近年來各種大大小小的社會事件，也擔心對方精神不穩可能做出什麼事，所以到了下一站就立刻下車，並多花幾百元搭計程車回家。為此，她不禁哀號，「我只是站起來換一個安靜的位子招誰惹誰了？」、「我的加班費...」

原PO回憶，這位媽媽看起來狀態很差，感覺有產後憂鬱傾向，而且爸爸也不管小孩，「我站起來的時候水壺掉到地上，她有抬頭看我，有對到視線一子子，我直接轉頭走掉，可能這個反應刺激到了媽媽，她反應才那麼大...但我還是嚇瘋。」

許多網友看完紛紛留言，「這媽媽的表現...確實蠻恐怖的，下車是對的」、「她也很閒欸，跟著你走到下下節車廂，好驚悚」、「孩子哭不安撫，其實一點幫助都沒有，更何況是在公共場合」、「光看文字真的有感覺那個媽媽是不是瘋瘋的，是我也下車」、「贊成PO文者的做法，現在少跟陌生人吵架為妙」、「這媽媽可能生病了」掀起熱議。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完