　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「寶寶上捷運大哭」OL默默換車廂　媽媽追上來逼問一句讓她嚇瘋

▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

▲一名女網友發文抱怨，在捷運上遇到一位奇怪的媽媽，讓她嚇得趕緊下車。（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名女網友發文抱怨，她3日深夜下班搭捷運回家，累到在車上睡覺，但車廂內的寶寶突然大哭，加上一旁的爸媽只顧著低頭滑手機，她只好默默走到下下個車廂繼續睡。怎料過沒幾分鐘，那名媽媽竟過來把她叫醒，還問她「妳是討厭我的小孩嗎？」嚇得她趕緊下車，被迫改搭計程車回家。

原PO在Dcard表示，當天她加班到超晚，坐上末班捷運後就開始睡覺，途中一對夫妻推著嬰兒車進來，怎料不久後寶寶開始大哭。她被吵醒後偷偷瞄了一眼，看到孩子的爸媽都在滑手機，但有用腳晃動娃娃車，似乎是想訓練寶寶不要依賴抱抱，但她真的太想睡，所以就起身走到下下個車廂繼續睡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她闔上眼幾分鐘後，感覺到有人叫她，結果睜眼赫見是小孩的媽媽，還皺著眉頭問她「是討厭我的小孩嗎？」當下她愣了一下，誠實回答「我只是想安靜睡覺」。不料這位媽媽突然開始情緒勒索，反問她「小孩子這麼小！他哭我能怎麼辦！我也不可能打他罵他！我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他！妳以後也會結婚生小孩！將心比心好嗎！」

原PO見對方情緒激動，想到近年來各種大大小小的社會事件，也擔心對方精神不穩可能做出什麼事，所以到了下一站就立刻下車，並多花幾百元搭計程車回家。為此，她不禁哀號，「我只是站起來換一個安靜的位子招誰惹誰了？」、「我的加班費...」

原PO回憶，這位媽媽看起來狀態很差，感覺有產後憂鬱傾向，而且爸爸也不管小孩，「我站起來的時候水壺掉到地上，她有抬頭看我，有對到視線一子子，我直接轉頭走掉，可能這個反應刺激到了媽媽，她反應才那麼大...但我還是嚇瘋。」

許多網友看完紛紛留言，「這媽媽的表現...確實蠻恐怖的，下車是對的」、「她也很閒欸，跟著你走到下下節車廂，好驚悚」、「孩子哭不安撫，其實一點幫助都沒有，更何況是在公共場合」、「光看文字真的有感覺那個媽媽是不是瘋瘋的，是我也下車」、「贊成PO文者的做法，現在少跟陌生人吵架為妙」、「這媽媽可能生病了」掀起熱議。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
愛愛叫越大聲＝越舒服？　她羞揭「看2點最準」
《原子少年》小孩經紀公司發聲！　「將暫停他演藝事業」
王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寶寶上捷運大哭」OL默默換車廂　媽媽追上來逼問一句讓她嚇瘋

高雄海港第一排「設計中島」10展全開！連假延長時間還有燈光投影

影／腳踹窗嗨唱《芭比Q之歌》　下秒迎「悲劇巧合」

科大學弟反擊嗆聲三人眾！肯德基男「被盜圖圍攻」喊告：找錯人了

影／女生才懂！經期特別行為　下半身整周穿黑色成標配

「寒露」更強東北季風2波變天　紫爆豪雨濕→乾！全台轉涼探17°C

孔雀花燈華麗亮相　台南市議會燈展啟動

豪雨炸東部！花蓮秀林鄉和平村「停班停課」　宜蘭明正常上班上課

快訊／花蓮22:06發生4.5「極淺層地震」　深度僅13.8公里

波蘭「台灣囝仔」宣戰　百靈果35秒影片回擊讓網笑翻：讚！夠機車

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

温昇豪、李杏爆緋聞首同台　自認倒楣：下次待久一點XD

驚險影像曝！嬤載雙胞胎孫放學　亂鑽車縫...3人遭大貨車捲輾車底

「寶寶上捷運大哭」OL默默換車廂　媽媽追上來逼問一句讓她嚇瘋

高雄海港第一排「設計中島」10展全開！連假延長時間還有燈光投影

影／腳踹窗嗨唱《芭比Q之歌》　下秒迎「悲劇巧合」

科大學弟反擊嗆聲三人眾！肯德基男「被盜圖圍攻」喊告：找錯人了

影／女生才懂！經期特別行為　下半身整周穿黑色成標配

「寒露」更強東北季風2波變天　紫爆豪雨濕→乾！全台轉涼探17°C

孔雀花燈華麗亮相　台南市議會燈展啟動

豪雨炸東部！花蓮秀林鄉和平村「停班停課」　宜蘭明正常上班上課

快訊／花蓮22:06發生4.5「極淺層地震」　深度僅13.8公里

波蘭「台灣囝仔」宣戰　百靈果35秒影片回擊讓網笑翻：讚！夠機車

陳時中稱「覺得有痛跟我講」　館長哭訴：我真的講了卻像被性侵

「寶寶上捷運大哭」OL默默換車廂　媽媽追上來逼問一句讓她嚇瘋

高雄海港第一排「設計中島」10展全開！連假延長時間還有燈光投影

影／腳踹窗嗨唱《芭比Q之歌》　下秒迎「悲劇巧合」

經典再臨！火影忍者主題Café三創登場　忍術餐點慶祝動畫20周年

外野判斷失誤丘總扛責　范國宸獨居安打王達成400安

瑞信宣布擬斥資956億元　買回優先債務證券

科大學弟反擊嗆聲三人眾！肯德基男「被盜圖圍攻」喊告：找錯人了

王柏傑公開放閃女友　《圖鑑團》三女主全羞了

馬斯克建議：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突打擊全球產業

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

舊愛最美？年底前有可能復合3組星座

機車入侵平交道「騎士跳開躲劫」　新自強號卻壞了「台鐵要求償」

男友噴了「直白1句話」　妹子心碎：不負責任

高雄又發錢了！「這族群」可連領1年

寒露2波變天　紫爆豪雨濕→乾探17°C

登山女神被酸！美女律師：怎麼了蛤

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

申請就補助5千不是詐騙　台中逾1.1萬家餐飲業受益

波蘭「台灣囝仔」宣戰　百靈果回擊讓網笑翻

即／花蓮22:06發生4.5「極淺層地震」

年底前「5星座」鹹魚大翻身！財富愛情雙降臨

高端「34％銷毀」10億元掰　王必勝：報廢率高是必然

經期特別行為　下半身穿黑色成標配

還沒連假！「他衝墾丁車潮塞炸」還剩52公里遠

更多熱門

相關新聞

警控同僚「椅子殺人」　偵查結果出爐

警控同僚「椅子殺人」　偵查結果出爐

台北捷運警察隊張姓警員，不滿許姓同僚日前突然把裝有滾輪的椅子踢向他，憤而控告許警涉嫌殺人未遂，但台北地檢署檢察官勘驗辦公室監視畫面，2人在事發前後都沒有互動，許警只是順腳把椅子踢開，椅子沒碰到張警就停下來了，且滾輪椅在客觀上並不會被認為是凶器，7日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

卡位三鶯線！3字頭房價凹陷區　鶯歌推案量罕見破百億

卡位三鶯線！3字頭房價凹陷區　鶯歌推案量罕見破百億

女友家打麻將都輸慘！男逆襲1回「海撈2萬2」卻吐血了

女友家打麻將都輸慘！男逆襲1回「海撈2萬2」卻吐血了

每坪20萬→32萬！　高雄雙捷運交會站新案價漲驚人

每坪20萬→32萬！　高雄雙捷運交會站新案價漲驚人

夫妻檔帶幼子搭捷運　她失控推打咆哮畫面曝

夫妻檔帶幼子搭捷運　她失控推打咆哮畫面曝

關鍵字：

捷運情緒勒索

讀者迴響

熱門新聞

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

即／全球最大加密貨幣交易所「幣安」被駭！32億飛了

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

舊愛最美？年底前有可能復合3組星座

大難前兆？漁民捕獲地震魚　民眾憂地牛翻身

快訊／《原子少年》小孩將暫停演藝事業

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消21車53人搶救

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

正妹摔角手離世！享年30歲

壯男半夜常驚醒！醫誤診焦慮症...拖1年查出是癌

機車入侵平交道「騎士跳開躲劫」　新自強號卻壞了「台鐵要求償」

男友噴了「直白1句話」　妹子心碎：不負責任

北市首宗賄選案　議員參選人移送

高雄又發錢了！「這族群」可連領1年

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面