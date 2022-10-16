　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「說陳時中仇恨值高太超過了」　黃珊珊前同事倒戈：抱歉我投阿中

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中今(16)日出席機車業後援會成立大會。（圖／記者陳時中競選總部提供，下圖同）

▲民進黨台北市長候選人陳時中出席機車業後援會成立大會。（圖／陳時中競選總部提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中被認為「仇恨值高」，讓他感嘆自己不會再接防疫中心指揮官。對此，身為無黨籍市長參選人黃珊珊的前同事，也是前國大代表的黃澎孝16日表示，他不能理解為何陳時中仇恨值這麼高，對於一位實實在在做事的人，何忍「仇恨」他，說仇恨未免太超過；而他也公開支持陳時中，並向黃珊珊表達歉意。

曾任國民黨中央政策會總幹事、親民黨組織部副主任、國大代表的黃澎孝，對於近來外界討論陳時中的「仇恨值」一事感到不解。他疑惑地說，為何陳時中「仇恨值」這麼高？而頗為灰心地說，如果再來一次，陳時中不會再去接防疫指揮官。

黃澎孝表示，當他聽到陳時中這麼傷心的說詞，真的感到非常心酸難過，更有一股莫名的憤怒，「我們可以不喜歡他！我們可以不投票給他！但是對於一位實實在在做事的人，我們何忍仇恨他？」

黃澎孝表示，這兩三年來，陳時中率領的防疫團隊，就算沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，可以不滿意他的表現，可以挑惕防疫團隊達不到100分，但說「仇恨」未免太超過了。

黃澎孝強調，再怎麼操作選舉，再怎麼帶風向，也不會這樣誤導台灣人正義的良心，而讓為台灣打拚的人感到如此寒心。他認為，自己一個人的能力有限，但為了維護基本的公理和正義，他宣布自己這一票，一定會投給陳時中，要還給陳時中一個公道。

不過，黃澎孝說自己的戶籍在台北市信義區，過去跟無黨籍市長參選人黃珊珊都是前親民黨的幹部；因此，他一直非常肯定黃珊珊，甚至在電視政論節目曾公開替黃珊珊加油。但是，這次他表態要投給陳時中，因此他也向黃珊珊表達歉意，「珊珊同志，非常抱歉了」。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／泥水灌入信義區民宅！　民眾雙腳慘泡水
豪雨狂轟！不提早回台北被罵翻　柯文哲回應了
曹格認了冷戰14年妻！　鬆口和吳速玲「婚姻現況」
快訊／內湖家樂福停電！　民眾摸黑吃飯、逛街
快訊／明日停班課？　北市府給答案了
快訊／宣布了！　這縣市4校明日停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市豪雨災情頻傳！柯文哲堅持南下輔選　藍議員批：心中沒有市民

二樓有1200多本藏書！五方食藏大稻埕店新裝登場　供應全日早午餐

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

內湖「道路變河流」慘況曝　柯文哲人在南投挨轟：較喜歡政治鬥爭

本土社團：習近平強加中國夢不會得逞　呼籲公投制憲

快訊／尼莎發威！侯友宜喊卡2行程返回新北　稍早仍與林耕仁合體

「台北豪雨柯文哲在外縣市輔選」　顏若芳：他心中只有選舉

愈選愈瘋狂？　陳時中競辦轟藍白「廉價政治口水操弄選民」

選里長遇「我愛你」、「親親」等語騷擾　「兒童界蔡依林」不忍了

「說陳時中仇恨值高太超過了」　黃珊珊前同事倒戈：抱歉我投阿中

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

妻為色盲尪備特別眼鏡 他見滿山花海噴淚相擁

北市豪雨災情頻傳！柯文哲堅持南下輔選　藍議員批：心中沒有市民

二樓有1200多本藏書！五方食藏大稻埕店新裝登場　供應全日早午餐

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

內湖「道路變河流」慘況曝　柯文哲人在南投挨轟：較喜歡政治鬥爭

本土社團：習近平強加中國夢不會得逞　呼籲公投制憲

快訊／尼莎發威！侯友宜喊卡2行程返回新北　稍早仍與林耕仁合體

「台北豪雨柯文哲在外縣市輔選」　顏若芳：他心中只有選舉

愈選愈瘋狂？　陳時中競辦轟藍白「廉價政治口水操弄選民」

選里長遇「我愛你」、「親親」等語騷擾　「兒童界蔡依林」不忍了

「說陳時中仇恨值高太超過了」　黃珊珊前同事倒戈：抱歉我投阿中

宜蘭台7線驚悚坍方影片曝！目睹者喊：車子翻下去...公路總局回應了

快訊／泥水灌入信義區民宅！豪雨狂炸　停班課標準曝光

精液射進女學生球鞋！暖男老師成變態狼師　深夜體育館幹壞事

秀朗橋河堤淹了！居民曝「大型泡湯1幕」　駕駛移車卡3hrs崩潰

她坐10F窗台想跳樓！被消防員「垂降飛踢」踹回房內　驚險瞬間曝

內湖家樂福一帶287戶停電1小時　台電：已全數復電

尼莎豪雨襲台！汐止爆大雨多處積水　警籲用路人小心

圓山「菁英環景套房」一生必去一次！無敵視野俯瞰大台北＋密道行程

北市豪雨災情頻傳！柯文哲堅持南下輔選　藍議員批：心中沒有市民

許基宏不能打二軍總冠軍戰　兄弟改變訓練方案

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

政治熱門新聞

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

苗栗縣議員候選人劉治竑酒駕入監　將撤銷資格

周玉蔻打三劑高端順利赴日　衝京都橘高校見驚喜

國民黨女力合體造勢現場破3萬人？　四叉貓見空拍圖「數椅子」

民眾黨美女刺客也爆涉抄襲　王如意：覺得好噁心

狂轟高端害變「倒楣族」　周玉蔻赴日闖關：免治馬桶我愛你

北市水門只出不進　開放紅黃線停車

快訊／豪雨釀災柯文哲還南下輔選？　蘇貞昌：人民比選舉輸贏重要

內湖「道路變河流」慘況曝　柯文哲人在南投挨轟

請求搶通台7線　蘇貞昌3度詢問哪路段？林姿妙答不出來

習近平不承諾放棄武統　總統府：兵戎相見絕不是兩岸選項

拚南投、台中輔選！柯文哲不提早回台北

新北0900起實施高灘地車輛「只出不進」　水門周邊紅黃線可停車

更多熱門

相關新聞

陳時中拋「機車政見」　輔導電動機車維修、廢輪胎回收

陳時中拋「機車政見」　輔導電動機車維修、廢輪胎回收

台北市長選舉倒數41天，民進黨台北市長參選人陳時中16日出席機車業後援會成立大會談及，台北市民使用機車占比高達4分之1，未來將提升機車行補助經費，並建立廢輪胎回收機制，透過產官合作，讓台北市民過更好的生活。

豪雨釀災柯文哲去中部輔選　陳時中：一般來說以災情為重

豪雨釀災柯文哲去中部輔選　陳時中：一般來說以災情為重

尼莎發威　林佳龍延期今新北大翻新音樂晚會

尼莎發威　林佳龍延期今新北大翻新音樂晚會

拚南投、台中輔選！柯文哲不提早回台北

拚南投、台中輔選！柯文哲不提早回台北

請求搶通台7線　蘇貞昌3度詢問哪路段？林姿妙答不出來

請求搶通台7線　蘇貞昌3度詢問哪路段？林姿妙答不出來

關鍵字：

陳時中2022九合一大選黃珊珊黃澎孝

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

劉品言法文超流利！

快訊／劇烈雨彈狂襲！宜蘭大同鄉4校明停班課

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

被楊繡惠罵狂借錢「阿文首發聲」！

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

八點檔女星「突被導演要求脫衣褲」！

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面