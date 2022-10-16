「說陳時中仇恨值高太超過了」　黃珊珊前同事倒戈：抱歉我投阿中

▲民進黨台北市長候選人陳時中出席機車業後援會成立大會。（圖／陳時中競選總部提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中被認為「仇恨值高」，讓他感嘆自己不會再接防疫中心指揮官。對此，身為無黨籍市長參選人黃珊珊的前同事，也是前國大代表的黃澎孝16日表示，他不能理解為何陳時中仇恨值這麼高，對於一位實實在在做事的人，何忍「仇恨」他，說仇恨未免太超過；而他也公開支持陳時中，並向黃珊珊表達歉意。

曾任國民黨中央政策會總幹事、親民黨組織部副主任、國大代表的黃澎孝，對於近來外界討論陳時中的「仇恨值」一事感到不解。他疑惑地說，為何陳時中「仇恨值」這麼高？而頗為灰心地說，如果再來一次，陳時中不會再去接防疫指揮官。

黃澎孝表示，當他聽到陳時中這麼傷心的說詞，真的感到非常心酸難過，更有一股莫名的憤怒，「我們可以不喜歡他！我們可以不投票給他！但是對於一位實實在在做事的人，我們何忍仇恨他？」

黃澎孝表示，這兩三年來，陳時中率領的防疫團隊，就算沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，可以不滿意他的表現，可以挑惕防疫團隊達不到100分，但說「仇恨」未免太超過了。

黃澎孝強調，再怎麼操作選舉，再怎麼帶風向，也不會這樣誤導台灣人正義的良心，而讓為台灣打拚的人感到如此寒心。他認為，自己一個人的能力有限，但為了維護基本的公理和正義，他宣布自己這一票，一定會投給陳時中，要還給陳時中一個公道。

不過，黃澎孝說自己的戶籍在台北市信義區，過去跟無黨籍市長參選人黃珊珊都是前親民黨的幹部；因此，他一直非常肯定黃珊珊，甚至在電視政論節目曾公開替黃珊珊加油。但是，這次他表態要投給陳時中，因此他也向黃珊珊表達歉意，「珊珊同志，非常抱歉了」。