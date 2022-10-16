陳時中拋「機車政見」　輔導電動機車維修、廢輪胎回收

▲陳時中今天下午出席機車業後援會成立大會。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數41天，民進黨台北市長參選人陳時中16日出席機車業後援會成立大會談及，台北市民使用機車占比高達4分之1，未來將提升機車行補助經費，並建立廢輪胎回收機制，透過產官合作，讓台北市民過更好的生活。

2022陳時中機車業後援會由台北市機車商業同業公會組成，台北市機車商業同業公會理事長謝顯昌擔任機車業後援會會長；台北市機車商業同業公會榮譽理事長、中華民國機車公會全聯會顧問團團長蕭進義擔任榮譽總會長；中華民國機車公會全聯會理事長林弘儒擔任榮譽會長，此外公會內12區定檢站區長亦擔任後援會各分區區會長。

陳時中今天下午表示，機車對市民來說是一個非常重要的交通工具，根據台北市交通局的統計，市民使用機車的佔比高達4分之1，之前大家有講到幾個意見，包括廢棄檢驗費用很久沒有調整、電動機車轉型輔導，讓機車行有能力承接電動機車的維修，以及廢輪胎回收機制。

陳時中承諾，未來他當市長，一定會與中央一起合作，把相關補助經費提升，另外，有關廢輪胎回收機制，廢輪胎回收是推動循環經濟很重要的工作之一，政府有責任改善，讓大家能夠更方便。

陳時中強調，產官合作，目標就是要服務市民，讓大家可以過更好的生活，未來當選市長，會努力朝這個方向來做，讓大家可以過更好的日子，社會就會更安定。最後，陳也拜託大家，11月26日，投陳時中一票、民進黨提名議員一票，以及支持18歲公民權。