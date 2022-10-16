拚南投、台中輔選！柯文哲不提早回台北　派副市長坐鎮「有掌握狀況」

▲民眾黨主席柯文哲替南投縣議員輔選。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣地區，台北市擎天崗累積雨量突破600毫米，陽金公路、中興路口凌晨土石崩落，但身為台北市長的柯文哲卻跑到外縣市，替議員參選人輔選。面對媒體二度詢問要不要提早回台北，柯文哲仍堅持，不管長官在哪，底下人員能按照SOP自動自發，才是文明國家做法。

面對九合一選戰將至，柯文哲不斷利用假日時間離開台北市，以黨主席身份全台走透透，替民眾黨縣市首長、縣市議員參選人站台輔選；柯文哲15日早上待在台北市、晚上替新竹市長參選人高虹安站台；16日更是到南投縣、台中市替縣市議員參選人拉抬選情。

柯文哲16日上午在南投縣受訪時，被問到台北市災情狀況如何？柯文哲表示，現在由台北市副市長彭振聲坐鎮台北，因為透過LINE都很清楚，且早上已對彭振聲、北市消防局長吳俊鴻下令，「台北有大雨特報我知道，我們都有掌握狀況。」

而柯文哲替南投縣議員掃完街之後，下午更是到台中市接力催票。到了台中市受訪點時，柯文哲再度被問及要不要提早回台北？柯文哲回應，陽明山土石流，陽金公路有阻斷，北市府半夜就開始運作，今早6時30分就已打通，但8時土石流又來，目前還在處理中，等雨勢稍緩後較能徹底處理。

柯文哲強調，一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發進行，才是一個比較文明國家的做法。

▼民眾黨主席柯文哲16日下午則到台中市站台。（圖／民眾黨提供）