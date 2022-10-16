太平洋盃舞蹈錦標賽登場　全台210好手齊聚花蓮角逐國手資格

▲太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽，有來自全國各地210名好手角逐國手資格。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022第二屆花蓮太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽15日在花蓮縣立中正體育館盛大舉行，全國200名以上各路好手、專業舞者同場競技、拚取積分角逐國手資格、為國爭光。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣自全民運舉辦運動舞蹈項目後，連續兩年在花蓮舉辦太平洋盃舞蹈錦標賽、國手或個人比賽，這也是縣府在推動「運動結合觀光」成功的典範，使選手、民眾在比賽觀賽的同時也能在花蓮旅遊，形成一個產業鏈。

中華舞總所舉辦之國手選拔積分聯賽為中華奧會、體育署、教育部所認證之聯賽，今年總計13站，花蓮站為第8站；在經過前半年的角逐，國手排名逐漸成形，所有選手嚴陣以待，隨時準備好自身最佳狀態，以此爭取最高榮譽。

本次比賽共有98位單人選手、56對雙人選手，總計210位選手，其中花蓮縣20位、金門縣5位、南投縣24位、屏東縣3位、桃園市21位、高雄市11位、基隆市1位、新北市55位、彰化縣4位、台中市24位，以及台北市42位。

花蓮縣對於全民運動的支持不遺餘力，賽事承辦人花蓮縣體育運動舞蹈委員會主委曹桂香於花蓮執教舞蹈事業已有40年以上經歷，現在更將運動舞蹈之火，傳承於後輩子弟，在花東區域不斷向下扎根，也引入中華奧會、體育署、教育部、中華舞總所認證之全國大型賽事，對於孩子們的升學、未來之路，期望得到更多更大的幫助。