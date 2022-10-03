2國手男大生撿屍美眉接力性侵　要坐3年牢！最新判賠金額曝

▲年輕美眉酒後遭仍讀大學的球類競技國手帶回宿舍性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市2名具有球類競技國手實力的男大學生，3年前相偕夜唱KTV狂歡，涉將1位剛認識的喝醉美眉帶回學校宿舍輪流性侵得逞，美眉醒來還在狀況外，被2嫌的室友提醒「去買（避孕）藥吃，他沒戴套」才驚覺遭「撿屍」，事後羞慚無顏面對同儕而休學就醫，2嫌到案認錯又企圖狡辯，刑案一、二審被依乘機性交罪各判刑3年1月，美眉另提告求償，台北地院判2嫌各須賠償87萬5000元，連同要賠付檢方所核發的犯罪被害補償金共25萬元，等於2嫌貪歡1次，除了可能要坐牢，還得各付出約100萬元代價，可上訴。

本案源於已取得國手資格的林姓男大生，和具有相同單項國手實力的吳姓室友，2019年6月23日一起和朋友到北市夜唱KTV，席間認識另一掛的本案年輕美眉，雙方喝酒狂歡到天亮，隔天（24日）上午8點許，女方醉到意識不清，沒跟自己的朋友離開，糊裡糊塗隨著2嫌回到學校男宿舍，被推上雙層床的上鋪躺平，吳男趁林男等室友都不在房內的空檔，直接戴套性侵美眉得逞。

林男和其他室友回房撞見這一幕，吳男急忙「收兵」下床，但林男被撩起淫念，竟爬上床接力性侵。美眉睡到當天下午4點多，被2嫌的室友叫醒、問她知不知道發生什麼事，美眉隱約有印象林男好像對她做了什麼，當時2嫌都不在場，室友見美眉迷迷糊糊還在狀況外，好意提醒「去買（避孕）藥吃，他（林男）沒戴套」。

本來還在努力思索的美眉，一聽立刻回神，趕快去找好友哭訴，隔天（25日）驗傷報案，確認體內有混合型的男性DNA，其中1人確認是林男，美眉憤而提告，透過IG質問2嫌。林男和吳男到案都認錯，辯護律師聲稱2嫌仍為大學生、均有國手級體育實力，因酒後衝動而犯錯，雖負擔不起女方索賠金額，但有誠意和解，2嫌年輕無前科，因本案已付出偌大人生代價、懊悔不已，請求法官依情堪憫恕規定減刑輕判，並給緩刑。

法官查明女方事發後自覺羞慚、無顏面對同儕，已辦休學，回家就把自己關在房內，並持續到身心科就診，女方母親證稱女兒還走不出陰影。法官認為2嫌造成女方極大身心創傷，遲未獲得女方原諒和解，犯行毫無情堪憫恕之處，且審理中企圖狡辯，一、二審均依乘機性交罪判2嫌各3年1月徒刑，上訴最高法院審理中。

美眉另提起本件民事訴訟，向2嫌求償共200萬元。吳男在刑案審理時表示願賠60萬元，林男家境拮据，只能拿出30萬元，雙方協商破局。本件法官認為2嫌應各對自己行為負責，判2嫌各須賠償87萬5000元，美眉事發後領取台北地檢署核發的25萬元犯罪被害補償金，吳男已賠付自己那一份，法官判林男須將剩餘的11萬5000元賠付北檢，等於2嫌因1次貪歡，各須賠償約100萬元，本件還可上訴。