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太魯閣峽谷音樂節20年！　花蓮站前歌聲快閃先暖身

▲太魯閣峽谷音樂節樂20週年，在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃活動。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣峽谷音樂節樂20週年，在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃活動。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022太魯閣峽谷音樂節樂進花蓮，24日早上在花蓮火車站前洄瀾廣場用音樂歡慶20週年，圍觀民眾不只近距離欣賞表演者，還與表演者合唱生日快樂歌，為許多遊客帶來意外的驚喜，紛紛停下腳步欣賞音樂演出，感受愉悅的氛圍。

▲太魯閣峽谷音樂節樂20週年，在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃活動。（圖／太管處提供，下同）

▲▼邀請今年音樂節單曲演唱者耕莘‧撒耘及台北愛樂交響樂團5位樂手快閃演出，為音樂節暖身宣傳。

「2022太魯閣峽谷音樂節」將於10月22日星期六在太魯閣台地旁草坪盛大舉辦，活動前在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃活動，邀請今年太魯閣峽谷音樂節單曲演唱者「耕莘‧撒耘」、「銅蘭國小」，以及「台北愛樂交響樂團」5位樂手快閃演出，為今年的峽谷音樂節暖身宣傳。

▲太魯閣峽谷音樂節樂20週年，在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃活動。（圖／太管處提供，下同）

快閃活動「銅蘭國小」演出太魯閣族傳統樂曲，用小朋友單純清澈的聲音，展現出太魯閣的遠山遼闊，最後「耕莘‧撒耘」、「銅蘭國小」及「台北愛樂交響樂團」一起演唱伍思凱的生日快樂歌，讓現場氣氛升至最高，慶祝太魯閣峽谷音樂節20週年生日快樂。詳細資訊請上太魯閣峽谷音樂節FB粉絲專頁「In樂太魯閣」查詢。

▲太魯閣峽谷音樂節樂20週年，在花蓮火車站前洄瀾廣場舉辦快閃活動。（圖／太管處提供，下同）

銅蘭國小演出太魯閣族傳統樂曲。
 

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