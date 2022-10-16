獨／小綠綠vs橘惡魔各有千秋！段考後冒雨苦練　將在美掀「綠色風暴」

▲才剛結束段考，北一女樂儀旗隊隨即冒雨苦練。（圖／翻攝自Facebook/台北市立第一女子高級中學家長會樂儀旗家長後援會）

記者楊惠琪／台北報導

「小綠綠」北一女樂儀旗隊和「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生，今年的國慶演出風靡全台，儘管表演結束，連日話題仍不斷。北一女學生結束兩天段考後，昨（15日）隨即冒著大雨繼續苦練，準備兩個多月後，參加2023元旦美國加州玫瑰花車大遊行。但有北一女家長坦言，近來外界拿兩校學生比較的評論，不免造成學生心理壓力，校方也加強信心喊話，希望能在美國也掀起一股「綠色風暴」。

今年國慶大會表演後，外界評論不斷，也把台日兩校學生表演進行比較，甚至出現惡意評論。有北一女樂儀旗隊家長私下透露，從表演前兩校學生交流，原本都開開心心，表演當天也是全力以赴，把整個暑假苦練成果展現給國人，沒想到後來部分輿論偏向兩校比較，讓學生感到錯愕，但短暫調整心情後，又投入學校段考，段考一結束馬上開始練習，校方也給學生信心喊話，藉由外界的眼光和評論，讓內心變得更強大，昨天也如常練習，並未受到外界輿論影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有北一女樂儀旗隊校友就在臉書「北一女中樂儀旗隊永續發展協會」官方粉絲團發文聲援，北一女樂儀旗隊是來自三軍樂儀隊的風格，和橘高校吹奏樂部的動感風格很不同，這沒什麼好比較的，橘高校的確非常優秀，表演水準的部分的確可受公評，我們也不是聽不了不同意見，三隊年輕的女生，盡力做到最好的自己，然後帶著這些光榮和自信，彼此有開心的互動和記憶，這就是青春最美好的回憶了不是嗎？

也有不少網友聲援，「三校各有特色，重點是享受表演的過程，人生中最美的回憶！」、「各有特色，大家都超棒的」、「北一女儀隊的槍法俐落帥氣是京都橘高校吹奏樂部望塵莫及的，橘子跟小綠綠各有千秋」、「棒球跟壘球很像，但是沒人會拿來比較」。

北一女樂儀旗隊將應邀赴美參加2023元旦美國加州玫瑰花車大遊行，也是全亞洲唯一受邀的學生隊伍，預計12月27日啟程，2023元旦當天將參加美國加州年度盛事玫瑰花車大遊行，全程徒步10公里、連續2個多小時演出，屆時將有超過百萬遊客觀賞，此外，此行也會前往美國加州迪士尼樂園，總計11天行程、共4場表演，預計明年1月7日返台。

由於北一女樂儀旗隊學生、教練和隨行家長共約135人，加上表演樂器航運重量，出國旅費逾2000萬元，為了不讓為國爭光，變成學生沉重的負擔，樂儀旗隊家長後援會日前發動募款，麵包師傅吳寶春也響應捐款50萬元，台北市教育局也提供團體出國參訪最高補助260萬元，台北市教育局清寒基金會也捐款50萬元。