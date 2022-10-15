橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光　下秒深蹲吹奏！網噴淚：羞愧了

▲ 橘色惡魔「義肢女孩」堅強鬥志精神，讓台灣網友超佩服。（圖／翻攝推特、慶次郎前田YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

今年雙十國慶大典上，「橘色惡魔」日本京都橘高校帶來神乎其技的演奏，讓國人嘆為觀止，尤其隊伍中，有一名「義肢女孩」展現堅強鬥志，賣力地又吹又跳，如今她的背景曝光，讓台灣網友也感到萬般佩服，「總是有藉口來逃避深蹲訓練的我...感到羞愧！」

「橘色惡魔」旋風來台表演，團員力求每踏出一步精確62.5公分，至於如何練就這般高水準演奏？律師呂秋遠讚嘆表示，沒有其他方法，就是苦練，「他們練習的強度極高，一周7天，每天至少在上課前、下課後，都會練習1小時以上，而周六周日，練習時間更是長達10小時以上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂秋遠也直呼，難能可貴的地方在於，他們的老師，重點在於提供專業的排列隊形、選擇樂曲上建議，但所有的樂器演奏指導、訓練事務組織，都是自動自發的討論、決定，成年人不會插手，而是放手讓他們自己進行。

事實上，橘色惡魔隊伍中有一名「義肢女孩」展現堅忍不拔的鬥志，她的名字叫金丸仁美，她左膝蓋以下沒有小腿，需裝上義肢，2018年時為橘色惡魔的三年級生。據瞭解，從小自卑的金丸仁美，認為事事比不過同學，也害怕義肢被看到，總是穿著長褲出門，直到上高中後，忽然有想穿裙子的念頭，因此奮發向上加入橘高校吹奏樂部，勵志模樣深植人心。

近日有網友也翻出一段橘色惡魔街頭表演影片，當時金丸仁美也在陣列中，可見她在最後一排的右側，演奏時每一舞步輕盈又雀躍，甚至還能深蹲吹奏，讓人看了莫名感動。

▲金丸仁美邊深蹲邊吹奏，非常高難度 。（圖／翻攝慶次郎前田YouTube）



該影片曝光後，台灣網友紛紛讚嘆，「在夏威夷那場看過她...以為她受傷還出來表演，很有日本精神，沒想到是裝了義肢，做了一件了不起的事，受教了」、「總是有藉口來逃避深蹲訓練的我...感到羞愧」、「運動家精神～永不放棄堅持到底，讚」、「超於常人的韌性，很堅強的小女生」、「不簡單，太辛苦練出來的，佩服」、「這種精神就是最值得我們學習的」、「做自己喜歡的事，橘色惡魔們的自信無敵，青春無敵」。