　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

發跡高雄「15個夯牌曝光」！當地人卻點名她：8+9真的怕爆

▲▼ 。（圖／翻攝高雄點 Kaohsiung.）

▲高雄15個知名企業。（圖／翻攝高雄點 Kaohsiung.）

網搜小組／劉維榛報導

說到高雄大家會聯想到什麼呢？臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」一口氣有趣列出15家知名企業，像是丹丹漢堡、麻古茶坊、台塑企業、日月光等。結果底下網友秒想起2位傳奇人物，尤其「鳳山水果阿嬤」最令人聞之色變、不敢靠近，「水果阿嬤徒手榨果汁」、「這是經典...怕爆」。

在地社團《高雄點 Kaohsiung.》貼出一張「發源自高雄企業」的懶人包，像是稱霸南部連鎖速食的「丹丹漢堡」、世界麵包冠軍吳寶春、手搖飲料麻古茶坊與貢茶、餐飲類還有正忠排骨、老四川、高雄空廚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名企業貼文中還包括漢神百貨、健身工廠、高雄銀行、日月光、光陽機車、智冠科技、高雄空廚、台塑企業等。對此，小編也好奇拋問，「你還知道哪些？」

底下網友秒聯想2位在地傳奇人物，首先路上常見的「抓漏專家陳財佑」廣告，他稚嫩的畢業照深深烙印在眾人腦海裡，被封稱為「世紀之謎男孩」，其實他現在已經是60多歲白髮阿伯了。

▲▼據說所有高雄人都知道這張照片。（圖／翻攝自陳財佑粉絲專頁）

▲高雄人都看過「抓漏專家陳財佑」的廣告。（圖／翻攝自陳財佑粉絲專頁）

▲水果阿嬤、陳財佑。（圖／翻攝自爆廢公社、陳財佑臉書、高雄點 Kaohsiung.）

▲水果阿嬤曾一人擊退上百飆仔。（圖／翻攝自爆廢公社）

另1位則是堪稱高雄最兇都市傳說的「鳳山水果阿嬤」，她常在市場撿拾殘餘蔬果，再徒手榨成汁，最後裝成瓶兜售，甚至會趁紅燈強迫推銷給騎士，還曾憑一己之力擊退上百飆車族，可說是聞風喪膽的一號人物，讓網友笑虧「水果阿嬤連8+9遇到都會怕」、「鳳山阿嬤其實家境不錯，而且她不是真的瘋，你兇過她，她就會記住妳的車子，不會再靠近你」、「曾被強迫推銷過一次，那次真是讓我驚恐，也才知道為何大家都縮在幾百公尺外不前進」。

其他網友則陸續點名，「樺達奶茶」、「愛情摩天輪」、「烏弄」、「方師傅」、「中鋼、中船、高捷」、「中華豆花、虹牌油漆」、「樺達奶茶、天仁茗茶（前身）、義聯集團、裕榮食品（蝦味先）、馬玉山、SKB文明鋼筆」、「豬哥亮歌廳秀」、「高雄必吃黑浮咖啡」、「文具通路三本柱→金玉堂、101文具天堂跟九乘九都是高雄發家的」、「麻古是高雄的，身為高雄人，真是於有榮焉啊」。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／25歲騎士停等紅燈　遭水泥車輾爆頭慘死
蔡英文「一句話」李遠哲氣得快發瘋：無法再溝通
快訊／《美國偶像》亞軍車禍離世！　得年23歲
快訊／台股逃殺！跌近200點萬三失守　台積電跌破400
快訊／國防部確定了！　4個月兵役不需補役期
美祭最嚴晶片禁令！　台積電獲1年豁免期
網美床戰「人體排字」遭玻璃反射！　200秒直播網看傻
台積電跌到4字頭「要攤平嗎？」　網曝1價格：閉著眼睛買
新變異株BF.7「一定很快進來」！　台大醫：2地方注意

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

自助餐「1肉3菜150元」他嫌貴公布算法　老饕揭關鍵在秋葵

橘色惡魔喊不想走！台灣學校「1規定」卻嚇壞日本學生：太痛苦

勞動部展成果邀民眾參與　多元培力特展、市集認識雲嘉南之美

突然想理髮！他見「1規定」碰壁不剪了　網超有感：我也覺得煩

輔大2023世界大學排名「全國第12」不只贏國立！產學收入居全球頂標之上

快訊／今起開國門！入境改採0+7首日狀況　指揮中心14:00說明

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為颱風「桑卡」　最新路徑出爐

獲頒北科大首位榮譽傑出校友　鄭文燦透露：沒緣分後的圓滿結局

台南應用科大邀王正坤醫師　分享連鎖企業展店策略與價值鏈分析

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

自助餐「1肉3菜150元」他嫌貴公布算法　老饕揭關鍵在秋葵

橘色惡魔喊不想走！台灣學校「1規定」卻嚇壞日本學生：太痛苦

勞動部展成果邀民眾參與　多元培力特展、市集認識雲嘉南之美

突然想理髮！他見「1規定」碰壁不剪了　網超有感：我也覺得煩

輔大2023世界大學排名「全國第12」不只贏國立！產學收入居全球頂標之上

快訊／今起開國門！入境改採0+7首日狀況　指揮中心14:00說明

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為颱風「桑卡」　最新路徑出爐

獲頒北科大首位榮譽傑出校友　鄭文燦透露：沒緣分後的圓滿結局

台南應用科大邀王正坤醫師　分享連鎖企業展店策略與價值鏈分析

外送平台業者管理自治條例上路　台南勞工局保障外送員權益

賴清德喊「讓陳其邁全台最高票當選」　柯志恩：不覺得奇怪？

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

失守萬三遭疑國安基金怕賠縮手　財長「損益不是護盤主要目的」

255萬起！TOYOTA「新GR Supra」在台上市　自排漲2萬、引進3新色

朋友凍死異鄉　夫妻檔詐保2千萬還逼他老父簽3500萬本票

翁遭小貨車當街撞死...現場距家僅公百尺　竟是大武鄉長之父　

快訊／彰化水泥泵浦車剎車失靈！高速衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

芋頭控喝不停！最新「芋頭奶昔」手搖飲來了　還加手作豆花

機車握把一片「巧克力色」　高雄出現抹屎怪客！他氣炸：告到底

遭貨車擦撞！男找2友到場　豬隊友助陣叫囂揮拳GG了

生活熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

【賣力少年郎】22歲鷹架師傅月賺9萬　初入行時父反對

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

烤魷魚Low了　他烤鯊魚引網朝聖

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

小姑結婚向她借金飾　過來人揭恐怖套路狂勸

近年最強共伴效應！連3天迎豪雨

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

國手變工手！　憤青防水工：我的苦難不該是你的故事

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

更多熱門

相關新聞

高雄鐵皮廠燃燒「爆炸聲狂響」！女住戶嚇壞

高雄鐵皮廠燃燒「爆炸聲狂響」！女住戶嚇壞

高雄市鼓山區一處鐵皮工廠12日深夜傳出火警，現場火勢十分猛烈，警消共出動39車、86人前往灌救。有目擊民眾表示，一出陽台就看到濃煙狂竄，還不斷發出「砰砰砰」的爆炸聲，讓他忍不住直言「第一次親眼見到這麼嚴重的火災」，貼文曝光後，瞬間引起討論。

快訊／高雄鼓山鐵皮工廠大火　火舌竄破屋頂

快訊／高雄鼓山鐵皮工廠大火　火舌竄破屋頂

高雄抹屎怪客出沒！他機車被塗一片氣炸

高雄抹屎怪客出沒！他機車被塗一片氣炸

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

關鍵字：

高雄知名企業丹丹漢堡水果阿嬤陳財佑麻古茶坊吳寶春

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面