發跡高雄「15個夯牌曝光」！當地人卻點名她：8+9真的怕爆

▲高雄15個知名企業。（圖／翻攝高雄點 Kaohsiung.）



網搜小組／劉維榛報導

說到高雄大家會聯想到什麼呢？臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」一口氣有趣列出15家知名企業，像是丹丹漢堡、麻古茶坊、台塑企業、日月光等。結果底下網友秒想起2位傳奇人物，尤其「鳳山水果阿嬤」最令人聞之色變、不敢靠近，「水果阿嬤徒手榨果汁」、「這是經典...怕爆」。

在地社團《高雄點 Kaohsiung.》貼出一張「發源自高雄企業」的懶人包，像是稱霸南部連鎖速食的「丹丹漢堡」、世界麵包冠軍吳寶春、手搖飲料麻古茶坊與貢茶、餐飲類還有正忠排骨、老四川、高雄空廚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名企業貼文中還包括漢神百貨、健身工廠、高雄銀行、日月光、光陽機車、智冠科技、高雄空廚、台塑企業等。對此，小編也好奇拋問，「你還知道哪些？」

底下網友秒聯想2位在地傳奇人物，首先路上常見的「抓漏專家陳財佑」廣告，他稚嫩的畢業照深深烙印在眾人腦海裡，被封稱為「世紀之謎男孩」，其實他現在已經是60多歲白髮阿伯了。

▲高雄人都看過「抓漏專家陳財佑」的廣告。（圖／翻攝自陳財佑粉絲專頁）

▲水果阿嬤曾一人擊退上百飆仔。（圖／翻攝自爆廢公社）



另1位則是堪稱高雄最兇都市傳說的「鳳山水果阿嬤」，她常在市場撿拾殘餘蔬果，再徒手榨成汁，最後裝成瓶兜售，甚至會趁紅燈強迫推銷給騎士，還曾憑一己之力擊退上百飆車族，可說是聞風喪膽的一號人物，讓網友笑虧「水果阿嬤連8+9遇到都會怕」、「鳳山阿嬤其實家境不錯，而且她不是真的瘋，你兇過她，她就會記住妳的車子，不會再靠近你」、「曾被強迫推銷過一次，那次真是讓我驚恐，也才知道為何大家都縮在幾百公尺外不前進」。

其他網友則陸續點名，「樺達奶茶」、「愛情摩天輪」、「烏弄」、「方師傅」、「中鋼、中船、高捷」、「中華豆花、虹牌油漆」、「樺達奶茶、天仁茗茶（前身）、義聯集團、裕榮食品（蝦味先）、馬玉山、SKB文明鋼筆」、「豬哥亮歌廳秀」、「高雄必吃黑浮咖啡」、「文具通路三本柱→金玉堂、101文具天堂跟九乘九都是高雄發家的」、「麻古是高雄的，身為高雄人，真是於有榮焉啊」。