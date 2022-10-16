周玉蔻打三劑高端順利赴日　衝京都橘高校見驚喜

▲資深媒體人周玉蔻赴京都橘高校。（合成照／記者周宸亘攝、翻攝周玉蔻臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

資深媒體人周玉蔻三劑疫苗皆選擇高端，未在日本目前開放的疫苗認證名單中，讓她氣得大罵，「我們這些愛高端的變成最倒楣！」不過，周玉蔻最終仍乖乖自費新台幣3500元做PCR，前往日本自由行，16日更前往京都橘高校，興奮透露校園大廳電視螢幕還播放橘色惡魔來台的國慶精彩演出。

周玉蔻15日前往日本自由行，不僅在臉書貼出桃園機場照，表示睽違33個月出鄉情怯，稱讚「桃園機場煥然一新」，安檢、海關井然有序，「輕聲細語的叮嚀和有意無意飄動的眼神中，閃爍著我們一起共度難關，黑夜已過、黎明將至的喜悅。」更大讚「國門開放、政府有做事」，

周玉蔻也到京都橘高校參觀，學校的圖書館一位工作人員親切接待，「大廳電視螢幕上正在播放橘色團隊的台灣國慶精彩演出呢」。

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出，根據現場觀察，橘高校登場表演時，一現身就掀起府前廣場兩側觀眾的喝采與掌聲，橘高校起音後，其和聲飽滿、音色豐厚，伴隨現場絡繹不絕的驚呼與掌聲，響徹總統府前廣場，為國慶表演活動掀起了最高潮。