橘色惡魔喊不想走！台灣學校「1規定」卻嚇壞日本學生：太痛苦

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「橘色惡魔」京都橘高校吹奏部因來台演奏，造訪台灣6天，據傳許多學生離開時，在回程飛機上不捨落淚，希望將來有機會再到台灣學習或工作。不過，臉書粉專「臺灣青年民主協會 TYAD」就指出，知道台灣的上課時間後，日本學生其實都不可置信「會想死吧？」並曝光台日學習的文化差異，引發討論。

「臺灣青年民主協會 TYAD」日前發文，指出橘色惡魔練習強度極高，每天上課前、下課後都會練1小時以上，而週六、日的練習時間更長達10小時。粉專也提到，過去YouTuber三原慧悟就曾拍攝影片，「台灣的上課時間也太長了吧！？日本的高中生們嚇到」，一揭台日上學文化差異。

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影片中，聽到台灣早上8點就要開始上課，一路上到下午4、5點，受訪的日本學生都感到不可思議，覺得9個小時的學習時間太長、很痛苦，還直呼「會想死吧？」其實，日本公立學校上課時間大多為9點左右，三原訪問了4組日本學校的學生，上課時間分別為「8:45-15:30」、「8:50-15:40」、「8:50-16:00」、「8:40-15:05」。

從訪問內容中可以看到，日本學生幾乎3點到4點就會放學，下課後除了進行社團活動，也有人會出外打工，不過師長、家長都鼓勵學生「玩社團」，認為參加社團可以學到為人處世的方法。還有女學生表示，比起在家，其實放學後留在學校很開心，因為可以參加社團活動，且時間很長，社團活動「都到19時為止」。