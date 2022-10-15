桃機接老公返台竟捲入刑事案　航警曝原因：多了一張百元假美鈔

▲航警局刑警大隊副大隊長莊英壽說明越南返台男子在桃園機場臨櫃使用美金偽鈔案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名台商昨（14）日中午自越南返台後在桃園國際機場銀行臨櫃兌換美金，卻被行員發現一疊美鈔中有3張是偽鈔，台商質疑是從越南銀行臨櫃換來的怎麼是偽鈔，行員通報航警局處理，案發後連準備到機場接機的台商妻子也感到訝異；航警局指出，依據偽造、變造外國幣券處理辦法規定，經辦銀行發現持偽變造外國幣券價值美金200元以上者，應報請警察機關偵辦，航警局依法將這名台商移送桃檢偵辦，今天中午經桃檢檢察官複訊後，台商已順利返家。

航警局指出，刑警大隊昨天中午接獲台銀人員通報，有返台旅客使用偽造美金案，經調查發現是一名在越南經商之台商，在越南當地銀行臨櫃提領美金後，在桃園機場入境時在機場銀行臨櫃欲換回台幣，被行員發現兌換一疊美鈔中有3張百元美鈔是偽鈔。

▲越南返台男子昨天在桃園機場臨櫃兌換美金被查出有300美金是偽鈔，妻子在臉書發文說明原委。（圖／翻攝自臉書《林口大家庭》）

這名台商偵訊時聲稱，他是在越南某銀行兌換的美金，難道銀行兌換的外幣也可藏有偽幣？此外，準備來接機的台商妻子陪同製作筆錄時，員警則解釋為何換錢卻變成刑事案件，警方是想了解一下偽鈔來源，所以審查過程必較慢。

航警局刑大副大隊長莊英壽表示，依據偽造、變造外國幣券處理辦法規定，經辦銀行發現持兌之偽變造外國幣券價值美金200元以上者，應報請警察機關偵辦。另外，依據刑法規定，行使偽造、變造之通用貨幣等，將處3年以上10年以下有期徒刑，得併科十15萬元以下罰金；收受後方知為偽造、變造之通用貨幣而仍行使，將處1萬5千元以下罰金，呼籲民眾慎選兌換外幣場所，以免換兌時觸法。

台商妻子後來在臉書發文，原本帶小孩到機場準備開心接先生返家，經過這件事只想告訴大家，在外換取鈔票時一定要在當下檢查鈔票的真假，以防萬一惹上麻煩，因為300美金，豬腳麵線已準備好了，所幸今天中午已順利接回先生，也一起去土地公廟拜拜。

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