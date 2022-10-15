邱顯智曝全台政治現狀：政富二代居多　第3大類「背景雄厚」



▲邱顯智認為，台灣現今政壇上幾乎以政二代、富二代居多，另一種則是有建商、開發商當金主支持，只有時力一直與基層站在一起，當弱勢的靠山。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

時代力量新竹市黨部今(15日)舉行聯合募款餐會，黨部主任委員邱顯智立法委員偕同現任議員東區蔡惠婷、北區林彥甫、香山區廖子齊以及南區議員參選人陳鶴文於會前召開「時力全壘打 監督最有力 」記者會，宣示力拼滿貫全壘打，四席全上，現場超過300位支持者出席力挺。

立法委員、時力主委邱顯智認為，台灣目前的政治幾乎被財團化與權貴化，主要政黨的候選人幾乎是政二代或富二代，或是財團與建商、開發商支持，只有時代力量堅持與最基層的人民站在一起，作弱勢者最堅強的靠山。

▲▼今日在新竹市的募款餐會，現場聚集約300位支持者。





林彥甫議員表示，近期市長候選人紛紛提出交通政策，包含改善新竹市的大眾運輸，但過去幾年我們看到的是，市區公車被裁撤近 20 條路線、同時又減班，導致不只無法吸引新客群，連原有的搭乘需求都無法滿足，前景堪憂。林彥甫認為，完善大眾運輸路網不應只是口號，真的要認真調查弊案也無須等到選上市長，現在就可做，將強力督促未來市長兌現政見。

邱顯智認為，過去八年新竹市確實有改變，但同時也出現市府將過多的經費花在錦上添花的景觀改造，導致更迫切的基礎建設被排擠，例如塞車未解、房價飆漲，尤其近年交通事故不斷攀升，新竹市至今連一間社宅都沒有，政府顯然不願拿出對策。

議員的角色就是認真監督市政、為民把關，不論最後是哪位市長當選，時代力量的議員絕對是強力監督、為民發聲，接下來黨部也會從各議員及候選人關注的議題，一一來檢視主要市長候選人所提出的政策，作為市民投票的參考依據。時代力量三位議員將不再是菜鳥，再多一席南區陳鶴文進入到議會，勢必能強化專業問政的力量，督促市府改變當前的情況。

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