國際獅子會300G2區運動大會　國、民兩黨候選人不缺席

▲300G2區總監劉貴足主持趣味運動大會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300G2區「2022-2023年獅友趣味運動大會」、15日於北科附工運動場舉行。300G2區總監劉貴足表示，300G2區因獅友不斷增加，明年將分區，因此儘管雨勢不歇，但是獅友們對於出席300G2區最後一屆趣味運動大會，莫不把握當下，出席熱絡。

▲張善政出席國際獅子會300G2區趣味運動大會。（圖／彭慧婉提供）



由於，國際獅子會是桃園最大的NGO團體，目前桃園市轄內有140個分會，約5,000名獅友，是深具力量及熱情的社團。因此，國、民兩黨市長候選人張善政、鄭運鵬也不缺席。張善政由市議員參選人陪同到場，鄭運鵬仍和市長鄭文燦一起出席。

▲鄭運鵬和市長鄭文燦一起出席300G2區趣味運動大會。（圖／市府提供）

鄭市長感謝國際獅子會300G2區過去3年，疫期對桃園防疫協助，不僅捐贈防疫物資，也投入各項防疫工作，「獅子並沒有疫情躲在森林，一樣服務社會」，展現獅子力量。10月13日國境解封，桃園是站在國門第一線，三年守住國門也守住台灣，13日之後旅遊信心、消費信心、辦活動信心都回來了，今年不僅是疫情結束的一年，更是國際獅子會展現韌性、活力及力量的一年，期國際獅子會持續成長，為桃園及台灣加分。

國際獅子會300G2區總監劉貴足表示，「2022-2023年度趣味運動大會」以「群獅共舞」為主題，有將近3,000位獅友參加，活動包括團呼、啦啦隊表演、趣味競賽及拔河等，目的在於讓全體獅友齊聚一堂，共同體驗充滿趣味性、激勵性的運動，相信獅友可以盡情揮灑、爭取冠軍，展現運動家精神。