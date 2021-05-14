獅子哥足跡遍布聲色場所！國際獅子會490字聲明：無權干涉私生活

記者陳羿妏／綜合報導

國內疫情大爆發，其中確診的蘆洲前獅子會會長（案1203）因其足跡涉及按摩店、茶藝館等聲色場所，遍及全台，還有「人與人的連結」，引發外界討論，也與接觸者形成群聚事件。對此，國際獅子會台灣總會稍早發出490字聲明，除了表示希望外界不要對獅子會的形象有所誤解，並強調「私人生活方面他人無權干涉」。

▲萬華的茶藝館日前進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）



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聲明全文如下：

感謝各界媒體對於國內疫情展的用心與關注，由於日前報導有某獅子會會員遭受不明新冠肺炎感染的消息，在媒體界強力傳播下，恐令國內民眾對於國際社團「國際獅子會」的公益性形象有所誤解。

國際獅子會成立在全球已有101年的歷史，在臺灣成立已有近61年，目前在台灣有15個行政區、1,199個分會、會員數有近49,000位，每年度在台灣各處或協助政府進行各項大大小小公益活動金額合計有數億元，捐助世界各國的公益金，近年來年年高達近2億元，很可惜這些公益活動的成效比較得不到媒體的青睞與傳播。

因為近年來政府控管國內疫情成效良好，國內民眾漸漸回到一般日常生活模式，而許多會員間就像是好友家人一般相處而疏於防備，請明瞭該員是新冠疫情的受害者，據悉該會員因確診後如實通告會員好友家人，也配合相關疫調方能讓政府單位，及時的確認相關感染源及傳播鏈，至於私人生活方面他人應無權干涉。

由於被媒體曝光強力報導該會員身分後，觸動全國民眾對於「獅子會」一詞極為敏感，本人與全國獅友們皆深表遺憾，在此呼籲媒體朋友回歸專業模式，以個案編號報導相關事宜，繼續協助宣導提醒防疫的重要性，也請全國民眾勿受報導影響誤解國際獅子會，特在此發表聲明，以正視聽。

▼國際獅子會總會聲明。（圖／翻攝臉書記者爆料網）