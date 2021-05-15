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獅子會變質了！前會長揭密「八大信條都是屁」　網：奧客綜合體

▲▼獅子會前會長聚餐照片。（圖／網友提供）

▲獅子會爆群聚感染。（圖／網友提供）

記者邱晟軒／綜合報導

五股獅子會爆發群聚感染，讓「獅子會」三個字再度成為熱搜話題。對此，有青獅會前會長就曾發文表示，「獅子會變質了，而所謂獅友八大信條都感覺是屁，如果獅子會不變質、不分派系，真的會是個很好的社團，但人的貪念，改變了這個社團」。貼文一出後，引起許多網友熱議。

有青獅會前會長成員幾年前曾在Dcard上以「你聽過獅子會嗎？」為題發文表示，「相信大多數人應聽過扶輪社、同濟會之類的國際大社團，獅子會就是其中之一，這些社團為了培養年輕人，會成立青年社團，而青年獅子會因此在台灣成立，而我恰巧擔任過會長。」

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原PO表示，「這些青獅會，有的在社區，有的在學校，而我是屬於學校社團的青獅，而很多學生都會問社團能做什麼，都是出去吃吃喝喝嗎？而我必須說，因為每區有很多分會，也當然會有很多分會的授證交接，但吃吃喝喝也是很累的，每次吃完飯局，都有種突然壓力解放的感覺，要看人臉色，要適當的喝酒，要找能聊的話題，因為不交流，沒人會知道你這個無名小輩，會沒有人脈跟資源。」

原PO也透露，「因為派系鬥爭，而被現任總監打壓，在社團內，也會看到很多牆頭草根本不鳥你，連看都不看你一眼，而有的會長只在有活動需要幫忙時才會跟你親近，當然，還是有對我很好的長輩，我很感謝他們。」

▲國際獅子會示意圖，非當事人。（圖／翻攝自國際獅子會臉書）

▲國際獅子會示意圖，非當事人。（圖／翻攝自國際獅子會臉書）

原PO感嘆，「有些人做社會服務是為了拿到金獅獎，有些人加入獅子會是為了餐廳生意，種種跡象都顯示獅子會變質了，所謂的獅友八大信條都感覺是屁，如果獅子會不變質不分派系，真的會是個很好的社團，但人的貪念，改變了這個社團。」

原PO透露，「現在是某台中酒店界知名板娘擔任派系的頭 ，剛好跟我們青獅的領導不同派，所以青獅被已沒繳交會長聯誼會會費的名義被踢出群組，當然我也被踢出了，我想表達的是，為了排擠而失去了一個能多做一點社會服務的機會，這就是我這區獅子會的現況。」

貼文一出後，引起許多網友紛紛留言，「奧客綜合體」、「說簡單點，就是培養勢力的社團」、「獅子會不就是一堆地方上算有頭有臉的人參加的嗎」、「感覺都是一些想撈好處的假有錢人」、「獅子會關心人與人的連結，你可能沒被連結到？」、「國外的獅子會也有奧客」、「一群大奧客，自以為有錢的老太婆老太公 」、「獅子會中還是有好的一面，只是要仔細找」。

不過也有網友表示，「不是所有獅友都這麼糟糕，在每個團體裡，包括扶輪社、同濟會、政黨、職場、學校等，都一定會有那麼個人，不是這麼受人敬重，而我曾經遇過一個好朋友的媽媽，也是整天拿自己是獅子會成員這件事到處恐嚇人，但當你真的進入正確的獅子會，就會知道裡頭雖很多達官顯貴，但大部分的人是保持謙虛，默默在為社會付出的。」

獅子會的八大信條：一、創建督導獅會，落實社會服務、二、協調會務活動，建立運作準則、三、增進國際瞭解，促進世界大同、四、宏揚仁政理論，培育優秀公民、五、關懷社會福祉，恪守道德規範、六、加強會際交流， 鞏固獅子友誼、七、熱心討論公義，勿涉政教紛爭、八、不求個人利益，提升工商水準。

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