創造逾億元社會服務成果　魏淑蓮兌現承諾：年會再捐大型捐血車

▲魏淑蓮就任總監，正好遇到疫期，卻在10個月內創造逾億元社會服務成果。（圖／獅子會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300G2區17日於桃園巨蛋館，召開2020-2021年度第17屆年會暨第18屆會員代表大會，由總監魏淑蓮和年會主席黃秀盆共同主持。魏淑蓮說，就任總監期間，正好遇到疫期，但300G2區各領域菁英所組成的行政服務團隊，及133個獅子分會、5000名獅友，大家心手相連，在10個月內共同創造逾億元的社會服務成果，感謝獅友行善即時。

▲魏淑蓮感謝先生王文全獅友支持，全力投入獅子會的公益服務。（圖／獅子會提供）



魏淑蓮總監並於年會中，兌現上任時所承諾的兩輛最新大型捐血車捐贈，同時表示，獅子會是全世界最大的國際性公益社團，而全國最大、人數最多的獅子會副區也就是300G2區（大桃園市），300G2區下轄133個獅子分會、5000名獅友，而獅子會每年均會舉辦會員年會，盛況有如一場炫目豐富的嘉年華會，作為年度公益服務成果發表展暨獅友交流。

▲魏淑蓮秉持「活力創新、快樂同行」精神，帶領獅友投入公益服務，提昇獅子會的社會形象。。（圖／獅子會提供）

去(2020)7月她接任總監重任，即遇到嚴峻疫情，疫情雖影響許多獅友的企業營收，但並未波及對公益、對社會關懷的熱忱，在做好防疫措施下，各種公益活動仍陸續展開。包括：任期中完成捐贈特搜指揮車、氣相層析質譜儀；獨家設計獅子會公益雨傘以鼓勵民眾捐血；舉辦萊恩盃mini公益棒球賽，耕耘基層棒球運動；為促進獅誼交流，租用桃園巨蛋舉辦趣味運動會，藉由啦啦隊、拔河、千人共舞、千人中秋賞月等活動，綻放獅友的熱情與活力。

感謝獲得擔任台灣獅子會基金會財務長的先生王文全獅友支持，夫妻倆秉持「活力創新、快樂同行」精神，全力投入獅子會的公益服務，提昇獅子會的社會形象。另外，集合獅友捐款創造效益，舉辦「獅愛圓夢、助學千人、歡樂聖誕趴」並邀請藝人演唱，讓受扶助兒童到場同歡；舉辦兒童和平海報比賽，提昇學童國際觀；更於風雨交加之日舉辦千人淨灘活動。規劃活動均發揮創意，期行銷獅子會，並完成多項大型活動：制定G2區首本典禮手冊，舉辦會長及專分區主席職責、首屆認證司儀培訓課程、禮儀等研習營，而例行反毒反詐騙宣導、兒童視力篩檢、成人糖尿病防治，亦落實辦理。

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